De la Puente y Caverzaschi imponen su ley y ya están en las semifinales del Campeonato de España Mapfre de Tenis en Silla de Pineda

El 35º Campeonato de España Mapfre de Tenis en Silla entra en su tramo decisivo en el Real Club Pineda de Sevilla. La lluvia, que el miércoles obligó a aplazar por completo la jornada inaugural, ha concentrado hoy jueves todas las primeras rondas y cruces previos de individuales y dobles, dejando ya definidos los cuadros de semifinales.

El vigente campeón, el gallego Martín de la Puente, se ha ganado su plaza entre los cuatro mejores y mañana viernes, a partir de las 10.00 horas, se medirá con Dominik Bukala por un puesto en la final del sábado, donde aspira a conquistar su noveno título de campeón de España. En la otra semifinal estará el madrileño Daniel Caverzaschi, que ha superado sus compromisos de las primeras jornadas y volverá a jugarse el acceso a una nueva final en Pineda, por lo que todo hace prever una posible reedición del duelo del año pasado entre los dos grandes favoritos.

Las semifinales individuales se disputarán mañana viernes, 12 de diciembre, desde las 10h en las pistas del Real Club Pineda. A continuación, la jornada se completará con la final de dobles, programada para mañana a las 16h.

Martín de la Puente ha llegado a Sevilla tras firmar en 2025 una temporada internacional sobresaliente. En el circuito ITF ha conquistado los torneos de Seúl, Royan, Enghien y Alguer, además de lograr un nuevo triunfo en el Máster Nacional, que gana por séptimo año consecutivo, alcanzando su octavo título en esta competición. En dobles ha sumado su segundo título de Grand Slam en Wimbledon y ha revalidado el Masters de Dobles en China junto al neerlandés Ruben Spaargaren, además de proclamarse campeón de dobles en los ITF de Victoria, Seúl, Roma, Barcelona, Enghien, Alguer y Nanterre.

Daniel Caverzaschi golpea la bola. / M. G.

Por su parte, Daniel Caverzaschi regresa a Pineda dispuesto a discutir de nuevo el título al actual campeón. En 2025 se ha impuesto en el ITF de Daegu en individual y ha completado una gran temporada en dobles, con victorias en el ITF Super Series de Biot y en los torneos de Georgia, Daegu, Fukuoka, Eastbourne y Manacor.

El Campeonato de España Mapfre de Tenis en Silla está organizado por la Real Federación Española de Tenis (RFET) con el apoyo de Mapfre y del Real Club Pineda de Sevilla, que refuerza así su papel como sede de referencia para el tenis en silla de ruedas y su compromiso con el deporte inclusivo y de alta competición.