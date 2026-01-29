Así queda la Champions League: clasificados a octavos y posibles emparejamientos del sorteo del playoff

El Real Madrid y el Atlético de Madrid deberán disputar el playoff de dieciseisavos de final de la UEFA Champions Lesgue, tras sus derrotas en la última jornada de la fase de liga. Los blancos cayeron ante el Benfica, mientras que los rojiblancos perdieron frente al Bodo/Glimt noruego, resultados que les han costado caro en sus aspiraciones de acceder directamente a los octavos de final de la competición europea.

Ambos conjuntos madrileños tenían en su mano la clasificación directa antes de disputar sus respectivos encuentros. Al Real Madrid le hubiera bastado un empate para situarse entre los ocho primeros, mientras que el Atlético también estaba muy cerca de lograr su objetivo con una victoria. Sin embargo, los resultados adversos les han relegado a la ronda previa, donde deberán superar una eliminatoria adicional para alcanzar los octavos de final.

El conjunto blanco se enfrentará a los noruegos del Bodo/Glimt o, precisamente, al Benfica que les quitó todas las opciones de la clasificación directa. La ventaja para los de Carlo Ancelotti es que disputarán el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Por su parte, el Atlético de Madrid tendrá como posibles rivales al Galatasaray turco o al Brujas belga, con el desenlace también en la capital española, concretamente en el Estadio Metropolitano.

Mejor fortuna corrió el FC Barcelona, que logró meterse entre los ocho mejores clasificados al finalizar en quinta posición. De esta manera, los azulgranas jugarán la vuelta de todas las eliminatorias en casa hasta alcanzar los cuartos de final, una ventaja significativa en el formato renovado de la competición. Además, el Barça evitará al Chelsea hasta una hipotética final por haber quedado los ingleses en sexta posición y ser su pareja designada en el sorteo.

La clasificación final de la fase de liga estuvo encabezada por el Arsenal con pleno de puntos, logrando victorias en los ocho encuentros disputados. Los gunners demostraron su poderío y se posicionan como uno de los grandes favoritos para conquistar el título europeo este año. En segunda posición finalizó el Liverpool, que también logró una actuación brillante al vencer en su último partido en Eindhoven ante el PSV holandés.

Ambos equipos ingleses se evitarán hasta una hipotética final y disfrutarán de la ventaja de jugar todas las eliminatorias con el partido de vuelta en casa hasta alcanzar la gran final de la competición, prevista para el 30 de mayo de 2026 en Budapest.

Cuándo es el sorteo del playoff de la Champions League

El sorteo que determinará los emparejamientos definitivos del playoff se celebrará este viernes 30 de enero de 2025 a las 12:00 horas en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

El sistema de emparejamientos de esta temporada 2025-2026 establece que los equipos clasificados en las posiciones similares se evitan hasta las últimas rondas, beneficiando a aquellos conjuntos que lograron terminar en los primeros ocho puestos de la fase de liga.

Los cruces del playoff de dieciseisavos de final

La UEFA ha confirmado los posibles emparejamientos para la ronda de playoff que se disputará antes de los octavos de final. Los cruces quedan establecidos de la siguiente manera:

El Mónaco o el Qarabag azerbaiyano se medirán contra el PSG francés o el Newcastle inglés.

El Brujas belga o el Galatasaray turco enfrentarán a la Juventus italiana o al Atlético de Madrid .

El Bodo/Glimt noruego o el Benfica portugués se verán las caras con el Real Madrid o el Inter de Milán italiano.

Finalmente, el Borussia Dortmund alemán o el Olympiacos griego chocarán contra el Atalanta italiano o el Bayer Leverkusen alemán.

Estos cruces se resolverán en el sorteo del viernes, donde se determinarán los emparejamientos exactos y el orden de los partidos. La ronda de playoff se disputará en formato de ida y vuelta durante los días 17 y 18 de febrero y 24 y 25 del mismo mes, antes de que arranquen los octavos de final en marzo.

Athletic y Villarreal, eliminados de Europa

Las noticias no fueron positivas para el resto de representantes españoles en la UEFA Champions League. El Athletic Club quedó eliminado tras perder ante el Sporting de Portugal en la última jornada, un resultado que certificó su adiós a la Liga de Campeones en esta temporada 2025-2026. Los leones no pudieron superar a un rival directo por la clasificación y se despidieron de forma prematura de la máxima competición europea.

Por su parte, el Villarreal CF ya conocía su destino desde la jornada anterior, habiendo quedado matemáticamente eliminado antes de disputar su último encuentro de la fase de liga. El conjunto castellonense no pudo competir al nivel que lo está haciendo en LaLiga y queda eliminado de todas las competiciones por eliminatorias durante lo que resta de temporada.