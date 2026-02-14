Récord y espectáculo en el 5K Breakfast Run, el gran aperitivo del Zurich Maratón de Sevilla

El Zurich Maratón de Sevilla ya respira ambiente grande incluso antes de que suenen los primeros disparos de salida. La 41ª edición, que este domingo congregará a 17.000 corredores desde las 8:30 horas, tuvo este sábado un prólogo de lujo con el 5K Breakfast Run, una prueba que ha dejado de ser un simple calentamiento para convertirse en un evento con identidad propia.

En el entorno del Parque de María Luisa, con meta en la Plaza de América, se dieron cita 3.000 participantes —dorsales agotados— en una carrera homologada por World Athletics que volvió a elevar el listón competitivo. Lo que nació en 2022 como una experiencia paralela para acompañantes y maratonianos en vísperas de la gran distancia se ha consolidado como un 5K rápido, atractivo y cada vez más internacional.

La prueba masculina tuvo nombre propio: Maxime Chaumeton. El sudafricano cruzó la meta en 13:12 tras una exhibición de ritmo y control que le permitió batir por un segundo su propio récord nacional y establecer además la mejor marca histórica del Breakfast Run. Un doble registro que confirma el salto cualitativo de la carrera y su proyección dentro del calendario europeo.

El podio se resolvió al esprint. El yibutiano Mohamed Ismael y el neerlandés Mike Foppen —ambos plusmarquistas en sus respectivos países— firmaron el mismo tiempo, 13:29, en un cierre vibrante que decidió las posiciones finales por orden de entrada. El primer español fue David Rey, octavo con 14:49, en una carrera marcada por el altísimo nivel desde los primeros metros.

Triunfo de Mirriam Cherop

En categoría femenina, la victoria no dio lugar a sorpresas. La keniana Mirriam Cherop, favorita en las quinielas, impuso su ley con 15:21, un registro que le permitió terminar en el puesto 21º de la general absoluta y dominar la prueba con autoridad. Tras ella llegaron las británicas Christa Cain (16:31) y Annabel Morton (16:59), completando un podio de marcado acento internacional. La primera española fue Tamara Pérez, cuarta con 17:09, en una actuación sólida y competitiva.

También hubo espacio para el reconocimiento en la categoría de atletas con discapacidad. En hombres, la victoria fue para Aniceto Moret (18:05), mientras que en mujeres se impuso Amanda Cerna con 20:11, en una jornada donde el ambiente festivo convivió con la exigencia cronométrica.

El crecimiento del Breakfast Run es evidente. Desde el 15:18 con el que Sergio Mena inauguró el palmarés en 2022 hasta el 13:47 del keniano Kipsang en 2025, la progresión había sido constante. Pero el 13:12 de Chaumeton marca un nuevo punto de inflexión y consolida la prueba como una referencia emergente dentro del circuito de 5 kilómetros en ruta.

Más allá de los registros, la carrera volvió a cumplir su esencia: ofrecer un último estímulo competitivo a quienes preparan los 42.195 metros del domingo y, al mismo tiempo, permitir que familiares, acompañantes y aficionados formen parte del gran fin de semana del running en la capital andaluza.

Sevilla ya está en modo maratón. Y si el aperitivo ha sido así de contundente, todo apunta a que la gran cita del domingo estará a la altura de una ciudad que ha convertido el Zurich Maratón de Sevilla en uno de los eventos de referencia del calendario internacional.