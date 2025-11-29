Récord de participación en la III edición de la Carrera Vertical del Eurostars Torre Sevilla 5*

El Eurostars Torre Sevilla 5* ha acogido en la mañana del sábado una nueva edición de su Carrera Vertical. Lo ha hecho volviendo a superar su reto de inscritos, de nuevo, colgando el cartel de ‘completo’ en menos de 24 horas. Finalmente, más de 220 corredores han participado en esta prueba de resistencia aeróbica que consiste en subir lo más rápido posible las 37 plantas y los cerca de 1.000 escalones de uno de los edificios más emblemáticos del skyline de Sevilla y el más alto de toda Andalucía.

La delegada de Deporte y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen María Tena Aguilar; y el Gerente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Ricardo Villena, han sido los encargados de cortar la cinta inicial y, de este modo, dar el pistoletazo de salida a la carrera. La meta se ha ubicado en la Terraza-Mirador Atalaya Torre Sevilla, un espacio único con unas espectaculares vistas panorámicas a toda Sevilla y donde los participantes han recogido la medalla que acreditaba su participación. También allí han podido realizarse la fotografía oficial que inmortalizaba su gesta.

El ganador de la carrera en la categoría masculina ha sido Daniel Contreras con un tiempo de 5 minutos. Han completado el podio José Manuel García Luna y Cristian Roberto López. En la categoría femenina la vencedora ha sido Noemí Delgado, llegando a la meta en 6 minutos y 11 segundos. Martina Banchi y Gloria Elena Galeano también subían al podio.

El podio de la carrera masculina. / M. G.

Los ganadores han recibido un premio especial de una noche en el hotel en habitación Junior Suite con vistas a la ciudad, desayuno y cena para dos personas con menú degustación con maridaje en el Restaurante gastronómico El Duende, y circuito termal spa.

El evento ha concluido con la entrega de los galardones y un pequeño cóctel-brunch en la TerrazaMirador Atalaya Torre Sevilla para homenajear a los participantes y recuperar energías.