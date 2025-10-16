La Regata Sevilla-Betis cumple 65 años en pleno esplendor

La clásica del remo sevillano alcanzó este pasado jueves los 65 años de vida. Y es que fue el 16 de octubre del año 1960 cuando el derbi de fútbol de la capital hispalense estrenaba su versión en la dársena del Guadalquivir a través de dos embarcaciones de ocho con timonel representativas del Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié, que el próximo sábado 8 de noviembre volverán a cumplir con la tradición.

La quincuagésima novena edición de la clásica del remo sevillano, cuyo cartel se presentó a los medios la pasada semana, ya se divisa en el horizonte. Porque exceptuando el paréntesis comprendido entre 1963 y 1969, en el que el evento concebido por Miguel López Torrontegui y secundado por Miguel Muñoz no pudo disputarse, el derbi del río se ha mantenido en el calendario de la Federación Andaluza de Remo como evento ineludible.

La considerada prueba deportiva más antigua del calendario sevillano repetirá este año por cuarto consecutivo el formato, con el Muelle de las Delicias como punto de llegada de un derbi programado en tres categorías (absoluta, aspirantes y veteranos) tanto masculinas como femeninas.

Las regatas absolutas serán sobre 6.000 metros y estarán complementadas previamente con las de aspirantes y veteranos, en ambos casos sobre 1.000 metros desde las 10:15, junto con pruebas de promoción por clubes. El palmarés de la prueba absoluta masculina sigue dominado por el Sevilla a pesar de las últimas catorce victorias consecutivas del Betis (30-28), que sí manda en féminas tras ocho triunfos seguidos (15-20). En la categoría de aspirantes ocurre lo contrario, con los béticos por delante en el palmarés acumulado (19-20) y las sevillistas en la categoría femenina (2-1), al igual que sucede en la de veteranos: 7-22 y 2-1, respectivamente.

Test de remoergómetro en La Cartuja

Una imagen de los tests de remoergómetro. / M. G.

Al margen de la puesta de largo de la imagen ilustrativa de la Regata, el inicio puramente deportivo de la cuenta atrás para la Sevilla-Betis 2025 se dio este pasado martes con los test de ergómetro de la categoría absoluta, que tendrán continuidad la semana próxima para los veteranos.

Las instalaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Isla de la Cartuja sirven para realizar la primera criba de los deportistas que aspiran a defender los colores de sus respectivos clubes futbolísticos en el agua, obligados por la normativa de la prueba a someterse al simulador en tierra para comprobar su potencial.

Con los resultados obtenidos, Ignacio Muñoz y Tomás Jurados, que repiten este año como capitanes de Sevilla y Betis, decidirán los integrantes de los distintos botes para comenzar los entrenamientos en el Guadalquivir. Por delante tienen tres intensas semanas de preparación en la que rivales por clubes compartirán bote para defender los colores del Sevilla y del Betis.

La 59ª Regata Sevilla-Betis está organizada por la Federación Andaluza de Remo con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, el Puerto de Sevilla, Dársena Deportiva Sevilla, Coca-Cola, Cruzcampo, Filippi, Oton y los clubes sevillanos de remo, manteniendo su carácter solidario, en este caso con la Asociación ELA Andalucía.