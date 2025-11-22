Otro resbalón, tres ya del Caja 87, que invita a la reflexión en Ponferrada (88-78)

Controló el partido de inicio el Caja 87, pero los encuentros se deciden al final y no supo jugar los minutos decisivos el conjunto sevillano, que ante el Clínica Ponferrada encajó una nueva derrota, esta vez por 88-78, la tercera en ocho jornadas, la segunda seguida recibiendo una alta cantidad de puntos. Los ataques ganan partidos, pero son las defensas las que marcan una temporada y el cuadro hispalense, aun con las bajas, ante los teóricos rivales de su liga sigue sin responder. Hace falta fichar un líder. Dedovic no puede con esto solo, porque Jankovic se perdió el choque por motivos personales que le hicieron viajar a Serbia. Y aun sin el pívot balcánico dominó el conjunto hispalense, pero en el momento de la verdad se echó en falta un referente en la pista al que no se le encogiera la muñeca. Y en el banquillo, porque protestar hasta recibir una técnica con más de tres minutos y medio por delante no es la mejor idea cuando los colegiados, bastante quisquillosos en sus decisiones, ya han castigado al banquillo local antes y el marcador está en un puño.

Y es que con 73-75 tras la canasta de Bilalovic, Treviño empató con un aro pasado, Cecilia falló y al contragolpe Orrit sacó una discutida personal que le costó la técnica a Adrià Alonso. El base anotó el tiro adicional y cuando repitió desde la personal por la falta anotó metió el primero, falló el segundo, pero la feble defensa cajista permitió al Ponferrada llevarse el rebote y a Treviño, imparable, clavar un triple demoledor para la frágil cabeza de los cajistas.

El tiempo muerto de Adrià Alonso, más activo en esta faceta, no sirvió para nada. El Caja 87, sin ideas ni jugadas claras sobre el parqué, encadenó los errores de Cecilia, Rafa Santos y Latorre. El balón quemaba y es ahora cuando toca preguntarse cómo la baja de Bertain sigue sin cubrirse. Es cierto que se asciende en mayo. Que hay que llegar bien al mes de abril, pero mientras se van quedando partidos y averages en contra que se pueden lamentar y que pueden hacer el camino mucho más complicado. Un 10-0 de parcial en el momento en el que se decidía el partido condenó al equipo sevillano, que pasó del 73-75 al 83-75 sin capacidad de reacción, entregando la victoria sin ni siquiera ser capaz de replicar porque al triple de un guadianesco Clarke respondió Bergens con la misma moneda con el bahameño defendiéndolo con la mirada desde la distancia. Poca sangre para estar sobre el parqué cuando se decide el partido.

Y es que sin un líder como Jankovic hacía falta que alguien se sumara al omnipresente Dedovic, que abrió el marcador con un 2+1 para que el cuadro sevillano mandase en el marcador desde el inicio. Y esa figura que resurgió de los infiernos fue Bilalovic, que venía arrastrando molestias físicas que no le permitían rendir, aunque en el Bierzo volvió a ser por momentos el tirador que fue la pasada campaña. Al croata se sumó también un efectivo Cecilia, lo que permitió al conjunto de Adrià Alonso amagar con romper el choque, aprovechando la falta de acierto de un rival que atacaba con velocidad imponiendo un ritmo alto.

Clarke, otro de los que debe dar un paso adelante, se unió a la fiesta desde el perímetro y aunque Okafor falló otra clamorosa canasta solo bajo el aro, como la pasada jornada, Cecilia cerró el primer acto con un tiro libre para dejar el 21-27 para el equipo visitante, mejor en ataque que en defensa.

Y esa dinámica se mantuvo en el segundo acto, con un Caja 87 pletórico a la hora de mirar al aro contrario. Okafor se redimió de su grotesco fallo anterior con un mate más noticioso por sus errores anteriores que por el hecho de hacerlo y logró después un 2+1 para poner los 10 puntos de ventaja en el luminoso. Pero sin defensas las rentas vienen y van, a expensas sólo del acierto y cuando los triples empezaron a entrar el Ponferrada volvió al encuentro. Costó entender que Black es un ala-pívot con buen rango de tiro y tras otro acierto exterior de Bergens Adrià Alonso pidió tiempo muerto. Muy pronto para un técnico que suele dejar a los suyos que soluciones los problemas en la pista. Ha entendido que parar el partido puede ser mejor que dejar que esperar que se corte sola una dinámica negativa y Dedovic, listo como nadie, cortó el parcial con una fácil canasta en un saque de fondo y Dibba completó y alley oop con Clarke para devolver la tranquilidad al conjunto hispalense, que se vio después con un esperanzador +11 (36-47) que al descanso se quedó sólo en +7 (43-50) con el acelerón de Orriot.

Un 9-0 de salida en la reanudación acabó por meter al Ponferrada en el partido con su primera ventaja (52-50) y comenzó otro encuentro que no supo jugar el Caja 87. El intercambio de golpes no le convenía porque no supo entender que el acierto exterior, lo que no ha tenido en toda la temporada, lo mantuvo vivo en el primer tiempo: 8/14 en los primeros 20 minutos. Pero en cuanto la efectividad bajó, sin Jankovic, como faro interior, se apagaron las luces: un 3/11 desde la línea de los 6,75 metros en la segunda parte y la poca intensidad en defensa condenó a un Caja 87 obligado a reaccionar: toca fichar y dar un paso adelante en la pista y el banquillo, ya que el objetivo impuesto es el del ascenso y ya van tres tropiezos en ocho jornadas.