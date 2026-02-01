Los reyes alaban a Alcaraz: "Gracias por seguir escribiendo la historia del deporte español"
La Casa Real celebra el histórico triunfo de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia y su consagración como el campeón más joven en lograr los cuatro Grand Slam
Carlos Alcaraz conquista el Abierto de Australia y completa el póker de Grand Slams a los 22 años
Los reyes Felipe VI y Letizia han felicitado este domingo al tenista Carlos Alcaraz por su triunfo en el Abierto de Australia, tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic y le han dado las gracias "por seguir escribiendo la historia del deporte español".
En sus redes sociales, la Casa Real ha dejado escrito que la victoria de Alcaraz, a quien se refieren como "campeón", es "el premio a no rendirse nunca".
También recuerdan los reyes que se ha convertido en "el tenista más joven de la historia en lograr los cuatro Grand Slam".
"¡Enhorabuena y gracias por seguir escribiendo la historia del deporte español!", señalan en X e Instragram, después de que Alcaraz venciera en la final a Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, y se haya convertido, con 22 años y 272 días, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam.
Esta es la primera vez que Alcaraz gana el gran torneo australiano.
