La RFAF detiene el fútbol andaluz por el temporal y suspende todas las competiciones hasta el lunes

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha decretado la suspensión de todas las competiciones territoriales y provinciales desde este viernes y hasta el próximo lunes, 9 de febrero, como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos que están afectando a gran parte de Andalucía. La decisión fue adoptada tras una reunión urgente de la Junta Directiva, celebrada este jueves, ante la evolución del temporal y el impacto directo en las infraestructuras deportivas y los desplazamientos.

Según ha informado la propia RFAF en un comunicado oficial, la medida no se limita únicamente a las competiciones organizadas directamente por la Federación Andaluza, sino que se extiende también a aquellas ligas y torneos delegados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Entre ellas figuran la Tercera Federación, la Liga Nacional Juvenil, así como las competiciones de fútbol sala y fútbol femenino, lo que supone una paralización prácticamente total del calendario federativo en la comunidad.

La federación subraya que la decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados, en un contexto marcado por lluvias persistentes, fuertes rachas de viento y la posibilidad de incidencias graves en carreteras e instalaciones deportivas. En muchas zonas, los campos presentan un estado impracticable, mientras que en otras el riesgo se centra en los desplazamientos interprovinciales previstos para el fin de semana.

Paquete de medidas

Dentro del paquete de medidas adoptadas, la RFAF también ha confirmado la suspensión del Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales femeninas sub-12 y sub-16 de fútbol sala, una cita destacada del calendario autonómico que iba a reunir a equipos de distintos puntos de la región. La federación ha justificado esta decisión por el alcance generalizado del episodio meteorológico y por las posibles afecciones en pabellones, accesos y alojamientos, que dificultarían el normal desarrollo del evento.

Desde la Federación Andaluza se insiste en que la prioridad es prevenir riesgos y evitar situaciones que puedan derivar en accidentes o problemas mayores. En este sentido, la RFAF mantiene un contacto permanente con las delegaciones provinciales, que han trasladado informes sobre el estado de los campos, las infraestructuras deportivas y las vías de comunicación en sus respectivos territorios.

La suspensión tendrá impacto en miles de partidos programados en todas las categorías, desde el fútbol base hasta las competiciones sénior, afectando a clubes, escuelas deportivas y familias que cada fin de semana se movilizan por toda Andalucía. La RFAF ha señalado que, una vez mejore la situación meteorológica, se trabajará en la reordenación del calendario para reubicar los encuentros aplazados, siguiendo los criterios habituales de competición.

El organismo federativo recomienda a clubes y participantes mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación, donde se irán actualizando las decisiones en función de la evolución del tiempo. Por el momento, la previsión es que la actividad pueda retomarse a partir del martes, siempre que las condiciones lo permitan.

Con esta medida, la RFAF se suma a otras decisiones similares adoptadas por instituciones deportivas en los últimos días, en un contexto en el que el temporal ha obligado a extremar la prudencia y a priorizar la seguridad sobre el desarrollo normal de las competiciones.