Roglic se impone en la contrarreloj y estrena el maillot rojo

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) se ha enfundado este sábado el primer maillot rojo de líder de la 76 edición de la Vuelta con su triunfo en la contrarreloj individual disputada en Burgos con un recorrido de 7,1 kilómetros.

Roglic, de 31 años, doble ganador de la Vuelta y reciente campeón olímpico contrarreloj, no dio opción a sus rivales en el estreno de la Vuelta y se impuso con un tiempo de 8,32 minutos, a una velocidad de 49,8 kms/hora.

Etapa 1 - Stage 1 | #LaVuelta21🇪🇸 Revive el último kilómetro de la victoria de @rogla en la contrarreloj inicial gracias a @CarrefourES🇬🇧 Live the last km. of Primož Roglič's victory in today's TT thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/1YQ6MwlS27