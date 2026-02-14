El Sevilla Femenino se da un festín para soñar ante el Deportivo (0-4)

El Sevilla FC Femenino firmó una victoria de prestigio a domicilio ante el RC Deportivo (0-4) en un encuentro en el que la quinta posición actuó como gran estímulo para el conjunto de David Losada. Pese a la contundencia del marcador final, las hispalenses no tuvieron un duelo sencillo, especialmente en un primer tramo en el que les costó imponer su ritmo ante un rival competitivo.

Durante la primera mitad, ambos equipos mostraron intensidad y orden. Las ocasiones más claras fueron para las sevillistas, aunque sin acierto de cara a portería. Esther Martín-Pozuelo e Isa Álvarez protagonizaron los acercamientos más peligrosos sobre el área coruñesa, mientras que en el otro lado Esther Sullastres intervino con seguridad en una acción que terminó invalidada. En el tramo final antes del descanso, las de Fran Alonso incrementaron la presión, combinando méritos propios con errores de las nervionenses, pero Sullastres volvió a aparecer con brillantez para sostener el empate.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto andaluz dio un paso al frente y encontró el premio con rapidez. Una jugada ensayada por el costado izquierdo culminó con el tanto de Lucía Moral ‘Wifi’, que confirmó su excelente momento de forma antes de la hora de juego. La atacante no se conformó y, en el minuto 68, firmó el segundo tras una gran acción colectiva que dejó encarrilado el choque.

En el tramo final, los cambios en ambos banquillos marcaron el ritmo de los últimos minutos, aunque el dominio siguió siendo sevillista. Fatou Kanteh amplió la ventaja y, poco después, Andrea Álvarez, saliendo desde el banquillo, cerró la goleada para completar una segunda parte sobresaliente del equipo blanquirrojo.

Con este triunfo, el Sevilla FC Femenino afronta ahora el reto de medirse al Atlético de Madrid Femenino en la 21ª jornada de la Liga F, en un duelo que se disputará a las 18.00 horas en el Estadio Jesús Navas y que puede consolidar el notable crecimiento del conjunto nervionense en una temporada ilusionante.