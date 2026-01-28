El sevillano Juanpe López liderará al Movistar en la Vuelta a Andalucía

La Vuelta a Andalucía de este año tendrá un marcado acento sevillano. El protagonismo recaerá, por encima de cualquier otro nombre, en Juanpe López, uno de los ciclistas más talentosos surgidos del panorama andaluz en la última década y que, por fin, podrá competir en la gran ronda de su tierra con los colores del Movistar Team. Para el corredor lebrijano, de 28 años, la cita supone mucho más que una carrera: es una oportunidad largamente esperada.

El fichaje de Juanpe López por la escuadra telefónica el pasado verano abrió una nueva etapa en su trayectoria deportiva. Tras su paso por el Eolo Kometa y el Lidl-Trek, el andaluz afronta ahora el reto de consolidarse en el WorldTour dentro del único equipo español de la máxima categoría. La Ruta del Sol será su primer gran escaparate ante su afición, algo que no pudo disfrutar en temporadas anteriores pese a su crecimiento constante como corredor de vueltas.

El sevillano llega a Andalucía con un palmarés que respalda su condición de líder. Fue mejor joven del Giro de Italia 2022, carrera en la que llegó a vestir la maglia rosa durante varias jornadas tras firmar una brillante actuación en la exigente etapa del Etna. Más recientemente, se adjudicó la clasificación general del Tour de los Alpes, donde además consiguió una victoria de etapa, confirmando su madurez competitiva y su capacidad para rendir en terrenos montañosos.

Juanpe López, en una imagen facilitada por el Movistar Team. / Movistar Team

En el Movistar Team tienen claro que la ronda andaluza es un escenario ideal para que Juanpe López se muestre con ambición y sin presión excesiva. El recorrido, exigente y variado, se adapta a sus características, y el apoyo del público local puede convertirse en un estímulo adicional. Para el equipo, su presencia refuerza la apuesta por un corredor llamado a ser referencia nacional en pruebas por etapas.

La opción de Iván Romeo

Junto al sevillano estará Iván Romeo, una de las grandes joyas del ciclismo español actual. El vallisoletano, de 22 años, llegará a la Ruta del Sol como campeón de España en ruta, tras un inicio de temporada cargado de competición. Aunque Romeo también debutará en la prueba, su papel será clave como apoyo en jornadas selectivas y como posible protagonista en etapas de media montaña.

El bloque del Movistar Team se completa con corredores de perfiles muy definidos. El venezolano Orluis Aular, rápido y explosivo, será la principal baza en las llegadas al esprint, luciendo además el maillot de campeón nacional. Aular afronta su quinta participación en la ronda andaluza, una carrera que ya conoce bien y en la que estuvo cerca del triunfo en el pasado.

Otro nombre destacado es el de Jon Barrenetxea, vencedor de una etapa en la edición anterior en La Línea de la Concepción y ganador de la clasificación de la montaña en 2022. Su conocimiento del terreno andaluz y su capacidad ofensiva lo convierten en una pieza valiosa para el equipo. También estarán Jefferson Cepeda, cuarto en la general de 2024, Jorge Arcas y el polaco Filip Maciejuk, campeón nacional contrarreloj.

Sin embargo, el foco estará puesto en Juanpe López, que afronta esta carrera con la motivación de quien compite en casa. En Andalucía, sólo el rendimiento marcará su techo, pero la ilusión ya está garantizada. Para el ciclismo andaluz y para el Movistar Team, su presencia simboliza un regreso esperado y una apuesta de futuro.