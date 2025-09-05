El Simón Verde Cocos Sevilla se fortalece con la italiana Martina Farina

El Simón Verde Cocos Sevilla continúa perfilando su plantilla para la Liga Iberdrola 2024-25 con una nueva incorporación de proyección internacional. Se trata de la tercera línea italiana Martina Farina, de 23 años, 1,75 metros de altura y 70 kilos, que llega procedente del Unione Rugby Capitolina de la Serie A italiana.

Formada en el Frascati Rugby Union y con paso previo por Les Abelles de Valencia, Farina conoce bien al entrenador verdinegro Massimo Sandri, que no dudó en destacar su potencial: “Martina es una jugadora sub 23 con un perfil muy interesante para llegar a la selección absoluta. Estoy convencido de que su presencia aportará aún mucha más energía al equipo y jugar con nosotras le aportará una gran experiencia y crecimiento en su juego”.

La jugadora afronta esta nueva etapa con ilusión y ambición: “Esta temporada espero poder contribuir de manera significativa a mi nuevo equipo. Considero esta oportunidad de jugar la Liga española como un desafío para poner a prueba mis capacidades y aprovechar al máximo cada situación, tanto dentro como fuera del campo”.

Un calendario exigente desde el inicio

El nuevo formato de la Liga Iberdrola 24-25 constará de una fase regular a doble vuelta con 14 jornadas (siete en casa y siete fuera), antes de los playoff por el título. Las semifinales se disputarán a partido único (1º contra 4º y 2º contra 3º), al igual que la gran final, siempre en el campo del mejor clasificado.

El estreno de las sevillanas será el 29 de septiembre en Valladolid ante el vigente campeón, Colina Clinic El Salvador. Su primer partido como locales llegará el 5 de octubre en el Juan Arenas La Cartuja frente a Olímpico de Pozuelo. En la primera vuelta también recibirán a Cisneros (19 de octubre), San Cugat (9 de noviembre), Getxo (14 de diciembre) y de nuevo a El Salvador (21 de diciembre), cerrando el año en casa.

El 2026 comenzará con dos salidas consecutivas en enero (11 en Pozuelo y 18 en Madrid frente a Cisneros). Ya en febrero jugarán en Sevilla ante Majadahonda (15) y viajarán a San Cugat (22). El tramo final traerá un choque clave en casa ante Rialta CRAT A Coruña el 8 de marzo, antes de cerrar la fase regular el día 15 en campo del Getxo.