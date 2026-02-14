El Simón Verde Sport Cocos Sevilla afronta una final por la tercera plaza ante el Majadahonda en La Cartuja

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla encara este sábado a las 16:00 horas uno de los partidos más determinantes de la temporada. El conjunto verdinegro recibe al Silicius Majadahonda en el campo Juan Antonio Arenas de La Cartuja, en un duelo que puede marcar el rumbo final en la Liga Iberdrola cuando apenas restan cuatro jornadas para la conclusión de la fase regular.

Las sevillanas, dirigidas por Irene Romero ‘Perdi’ y Michel Hogg, llegan reforzadas tras una victoria de carácter en la última jornada y con la ambición intacta de pelear por la tercera plaza. Actualmente suman 19 puntos, seis menos que su rival madrileño, que ocupa ese tercer escalón con 25. El margen es reducido, pero el calendario ofrece todavía opciones para apretar la clasificación si se encadenan resultados positivos.

El precedente de la primera vuelta, disputado en el Valle del Arcipreste, dejó un ajustado 19-15 favorable al Majadahonda. Aquella derrota dolió por la competitividad mostrada, y ahora las Cocos buscan revancha en casa, arropadas por su público. El arbitraje correrá a cargo de la valenciana Lorena Martínez.

Para el choque, el cuerpo técnico sevillano alineará a Araceli Baena, Marieta Román, Miriam Roig, Irene González, Marina San Román, Gemma Sánchez, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Ana Caravaca, Blanca Ruiz, Sofía Brussoni, Valeria Vera, Marta Carmona ‘Arahal’ y Lea Ducher. Desde el banquillo estarán Nora Colorado, Saly Sarhane, Elena Vallejo, Katie Barnes, María Estepa, Duna Gómez, Lucía Aguayo y Concha Moreno. La recuperación de Barnes, ausente en las últimas semanas por lesión, supone un refuerzo importante en la segunda línea.

Petición de apoyo a la grada

“Nos enfrentamos a uno de los rivales más duros del campeonato”, advierte ‘Perdi’, que destaca la constancia del conjunto madrileño en las últimas temporadas. “Es un equipo con gran capacidad de combate y que sabe aprovechar cada oportunidad. Pero tras nuestra última victoria y una semana de trabajo específico, nos sentimos fuertes y preparadas”. La entrenadora subraya el deseo del grupo de volver a exhibir una defensa sólida y un ataque cada vez más estructurado.

Desde el club se ha lanzado además un mensaje claro a la afición: el apoyo desde la grada puede resultar decisivo. “Necesitamos ser 16 en el campo”, señalan desde la entidad. La plantilla, joven y en pleno proceso de consolidación, ha atravesado semanas exigentes por las condiciones meteorológicas y por la carga emocional de partidos muy disputados. El respaldo del público puede convertirse en un factor diferencial.

Majadahonda, por su parte, presenta una plantilla de enorme calidad. Destaca la zaguera sueca Tess Proos, especialista en el juego al pie y en los lanzamientos a palos, además de las portuguesas Bárbara Santos Silva, Adelina Da Costa e Inés Mota. En la delantera sobresalen las terceras líneas Vico Gorrochategui y Alicia Guio, mientras que la apertura Marta Pino y la internacional española Claudia Pérez aportan dinamismo y experiencia en la línea de tres cuartos.

El contexto clasificatorio añade tensión al encuentro. Por detrás de las sevillanas acecha Complutense Cisneros, quinto con 18 puntos, a sólo uno de distancia. Un tropiezo podría comprimir aún más la zona media, mientras que una victoria reabriría la lucha por el podio y reforzaría la confianza del grupo en el tramo decisivo.

El partido en La Cartuja no será uno más. Es una oportunidad para que el Simón Verde Sport Cocos Sevilla confirme su crecimiento competitivo y para que la grada empuje hacia un objetivo ambicioso. Con cuatro jornadas por disputarse, cada punto cuenta y cada detalle puede inclinar la balanza. Este sábado, Sevilla se juega mucho más que un resultado.