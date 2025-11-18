Estas son las selecciones clasificadas para el Mundial de 2026

El Mundial de 2026, será el primero de la historia con 48 selecciones participantes, por lo que se presenta apasionante. El torneo comenzará el 11 de junio con el partido inaugural en el mítico Estadio Azteca, en México, y el nuevo campeón del mundo se conocerá el 19 de julio, fecha señalada para la gran final, que tendrá lugar en el Met Life Stadium de Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York.

Además de los tres anfitriones, que tenían la plaza asegurada en la cita mundialista del próximo verano: Estados Unidos, México y Canadá, hasta 45 selecciones luchan por obtener el billete que ha conseguido España este martes.

Cuántas plazas tiene cada confederación en el primer mundial de 48 selecciones

AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 posible de la repesca

CAF (África): 9 directas + 1 posible de la repesca

CONCACAF (Norteamérica y Centroamérica): 6 directas (tres anfitriones y tres vía fase de clasificación) + 2 posibles de la repesca

CONMEBOL (Sudamérica): 6 directas + 1 posible de repesca

OFC (Oceanía): 1 directa + 1 posible repesca

UEFA (Europa): 16 plazas directas

Qué selecciones acuden a la repesca intercontinental y cuándo se juega

La repesca intercontinental se disputa en marzo de 2026, por lo que el sorteo del Mundial se celebra antes y algunas selecciones quedarán a la espera de saber a qué países se enfrentan, aunque ya con fecha y sede asignadas.

La nueva dinámica será la siguiente: los dos equipos mejor posicionados en el ranking FIFA avanzarán directamente a la final, mientras que los otros cuatro disputarán semifinales para definir a los dos clasificados a disputar las finales.

El sorteo de los play-offs se celebrará este jueves 20 de noviembre de 2025 en la sede de la FIFA.

Estas son las seis selecciones que juegan la repesca interncontinental:

AFC (Asia): Iraq o Emiratos Árabes Unidos

CAF (África): República Democrática del Congo

Conmebol (Sudamérica): Bolivia

OFC (Oceanía): Nueva Caledonia

Concacaf (Norteamérica y Centroamérica): 2 selecciones

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

AFC (Asia):

Japón, primer clasificado al Mundial por la fase de clasificación por cuarta vez consecutiva, disputará su octavo Mundial seguido; Irán, que se clasificó a falta de dos jornadas, competirá en su séptima participación; Uzbekistán, que será uno de los debutantes y selló su clasificación en las fases clasificatorias de la AFC; Corea del Sur, con 12 Mundiales consecutivos, también estará en 2026; Jordania, que será otra de las debutantes en la cita mundialista; Australia, que jugará su séptimo Mundail; Qatar, vigente campeón de Asia; y Arabia Saudí, que logró su billete para el Mundial de 2026 el pasado viernes 14 de octubre.

CAF – África

Marruecos, ganó el Grupo E y aseguró su plaza con antelación, gracias a una fase de clasificación sólida que lo colocó como líder con margen; Túnez, campeón del Grupo H africano; Egipto, encabezó del Grupo A de seis equipos; Argelia, ganó el Grupo G con comodidad ; Ghana, en el Grupo I lideró la tabla; Cabo Verde, sorprendente campeón del Grupo D, logrando su primera clasificación mundialista; Sudáfrica, ganó el Grupo C y aseguró la clasificación directa al Mundial y estará en una fase final por primera vez desde 2010, en la que fue la selección anfitriona; Costa de Marfil, que aseguró su billete al Mundial al ganar el Grupo F; y Senegal, que hizo lo propio en el Grupo B.

CONCACAF (Norteamérica y Centroamérica)

Estados Unidos; es uno de los países anfitriones Será su 12ª participación y buscará superar lo hecho en 1994, cuando también fue anfitriona y llegó a octavos de final; México; la 'Tri' es organizadora por tercera vez del campeonato, afrontará su 18º Mundial con el sueño pendiente de romper la barrera de cuartos; Canadá; es otro de los países anfitriones y tendrá su tercera participación en un Mundial, la segunda consecutiva.

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda; primera de Oceanía en lograr clasificación directa y la segunda de todo el mundo en lograrlo al ganarle la final a Nueva Caledonia, que jugará la repesca intercontinental. Jugará su tercera cita.

Conmebol (Sudamérica)

Argentina; líder de las 'fechas eliminatorias' de la Conmebol y actual campeona del mundo, llega a su 19º Mundial como el último de Messi y con grandes posibilidades de revalidar el título; Brasil, única selección presente en todos los Mundiales, confirmó su lugar con Carlo Ancelotti en el banquillo; Ecuador, que cerró como segunda clasificada las eliminatorias de la Conmebol; Colombia, regresa al Mundial tras su ausencia en Qatar 2022 y quedó tercera clasificada; Uruguay, selló su clasificación una fecha antes del cierre de las Eliminatorias; y Paraguay, que fue la sexta clasificada de las Eliminatorias sudamericanas y regresa a la cita mundialista, donde no estaba desde 2010.

UEFA (Europa)

Inglaterra, el primer clasificado asegurado de Europa y buscará su segundo mundial; Francia, el último subcampeón del mundo parte como otro de los favoritos. El combinado galo no se pierde un Mundial desde 1994 e irá en busca de su tercer título; Croacia, buscará repetir sus éxitos de los últimos años en el último Mundial de Luka Modric; Portugal, logró la clasificación al Mundial por quedar primero su grupo. Será su 9ª participación en un Mundial y buscará convertirse en la mejor selección del mundo en el último campeonato de Cristiano Ronaldo; Noruega, que liderada por Haaland vuelve a un Mundial desde la edición de 1998 tras golear a doicilio a Italia (1-4) y mandarla a la repesca internacional; Países Bajos, que buscará su primer Mundial después de haber disputado tres finales; y Alemania, selección cuatro veces campeona del mundo y que intentará alcanzar a Brasil en número de campeonatos.