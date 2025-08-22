Tani Bay jugará en el Real Ciencias la próxima temporada

El Real Ciencias La Carloteña suma talento y experiencia con la incorporación del medio melé Tani Bay, internacional con España, que se une al proyecto sevillano de cara a la temporada 2025-2026. Formado en el Club Rugby Ateneo Inmaculada de su ciudad natal, Santa Fe (Argentina). En 2015 y 2016 estuvo invitado al proyecto PlaDAR de la UAR y también formó parte de Pumas 7s.

Llegó hace seis años al rugby español, donde ha militado en VRAC Quesos Entrepinares, Jaén Rugby y Recoletas Burgos. De abuela asturiana, le ha permitido que pueda jugar en la Selección Nacional en la que debutó el 5 de febrero de 2023 frente a Países Bajos. Formará parte del programa de la RFER de seleccionados permanentes.

Tani Bay es un jugador inteligente, que destaca por su velocidad y dinamismo. Vertical, lee bien los huecos, hábil con el balón y con una gran visión del juego para distribuir y romper la defensa rival.

El nuevo jugador científico se mostraba muy ilusionado en su llegada a Sevilla: "Después de tres temporadas en Burgos y lejos de mi familia tomar la decisión no fue difícil. Lo tomo como un desafío lindo e importante en mi carrera deportiva. Tengo ganas de poder sumar todo lo que tenga a mi alcance para que el Ciencias vuelva al lugar donde se merece. Me parece que es un buen año para empezar un proceso con todos los chicos del club y llevarlo a cabo con mucho trabajo, compromiso y disciplina. Espero que sea una buena temporada".

El técnico del Real Ciencias, Tomás Carrió, que ha compartido vestuario con él en Valladolid y Burgos, se mostraba muy contento con el fichaje: "Es el 9 de la selección, poco que añadir. Sin dudas es una alegría contar con Tani, aportará juego, liderazgo y muchas ganas como siempre lo ha hecho. Esperamos darle las mejores herramientas para que desarrolle su mejor rugby y se sienta como en su casa con la camiseta del Real Ciencias".