La tardía reacción del Caja 87 no es suficiente en Córdoba (75-71)

Cuando parecía todo perdido reaccionó el Caja 87. Con 17 puntos abajo, decidió de una vez defender y poner intensidad en la pista, pero no le dio. No le dio porque Bilalovic, un tirador, tiene tan poca confianza que se deja la mitad de los tiros libres por el camino, porque sin dirección ni rebote durante 30 minutos hace que haya que remar mucho y porque Fernando Bello apareció para clavar un triple al corazón de los casi 300 cajistas desplazados, que soñaron con un triunfo épico de esos que marcan una temporada, y todo acabó con otra derrota con un rival directo (perdido ya el average) por 75-71.

Y es que no se puede pretender arreglar en 10 minutos un desaguisado previo de 30. Y eso que casi lo consigue y entonces los problemas en el rebote, la falta de liderazgo y la escasa intensidad defendida hubiesen quedado en nada. Resultadismo puro y duro. Más en un club que se autoimpuso el ascenso como único objetivo. Pero al final el equipo de Adrià Alonso perdió y todo lo malo que hizo en Vista Alegre queda aún más expuesto. Fernando Bello se erigió en protagonista del triunfo local con un triple salvador para los suyos. Definitivo para un Caja 87 que despertó con 67-50.

Lejos de mostrar la bandera blanca el equipo reaccionó con cinco puntos seguido de Rafa Santos. La intensidad defensiva se elevó, quizá cuando los árbitros rebajaron el listón viendo la diferencia en el marcador, y otra canasta de Clarke, guadianesco como siempre, y un triple de Jankovic firmaron un 0-10 que encendieron las alarmas locales. El tiempo muerto del técnico Gonzalo Rodríguez no hizo despertar a los suyos. Córdoba empezó a jugar con el miedo del que ve que puede perder algo que tenía ganado y en el carrusel de tiros libres Bilalovic demostró que no está al nivel deseado, aunque Jankovic, de nuevo el mejor de los cajistas, no fallaba desde el 4,60 para poner a los suyos a tiro: 70-67. Apareció entonces Fernando Bello, el salvador a partir de ahora, para con una penetración poner algo de calma, pero Clarke contestó con un triple que dejaba todo abierto (72-70) con 1.05 por delante aún. Un mundo. Una defensa.

Y la defensa cajista hizo su trabajo, Alejandro Rodríguez falló un tiro algo forzado y en la lucha por el rebote le hicieron falta a Bilalovic, que por entonces firmaba un pobre 3/6 en tiros libres. El croata mantuvo su 50%. Sólo anotó y uno con 72-71 atacó Córdoba. El partido en un ataque. En una defensa. Las piernas de los cajistas parecían llegar a puntear todo, pero Black le dio un extra pass a Bello, al que justo antes le había salido Jankovic, que no llegó a encimar más y el jugador del Córdoba acertó con un triple ganador.

Todavía quedaban 33 segundos, pero la jugada diseñada por Adrià Alonso tras el tiempo muerto fue un barullo que acabó con un lanzamiento de Dedovic forzado al aro acabando con cualquier opción en un encuentro que se perdió en la media hora anterior.

De inicio el Caja 87 aguantó el intercambio de golpes con Jankovic haciendo daño por dentro como única opción de ataque hasta que un triple de Cecilia le dio la alternativa. Pero el conjunto local supo ajustar sus piezas, las ayudas empezaron a llegar por dentro, por fuera su defensa elevó la intensidad y la velocidad de manos y el conjunto de Adrià Alonso no encontró forma de anotar y se quedó clavado en los 15 puntos tras el segundo triple del escolta sevillano. Y del 13-15 se pasó a un 22-15 con Black afinando su puntería desde el perímetro, Sagnia haciendo daño en la pintura y Pablo Sánchez entrando con decisión a canasta para que el cuadro califal no extrañara a Schutte y Gonzalo Orozco, en el banquillo ambos con dos tempraneras faltas.

Una canasta de Alley sobre la bocina cerró un primer cuarto (24-19) que no dejó buenas sensaciones para el conjunto sevillano, con el propio Alley actuando de base (con Franch y Rafa Santos sentados en el banco) y un alarmante problema en el rebote (sólo dos en los primeros 10 minutos) que se agudizó en el siguiente acto cuando buena parte de la clave de la lucha por el rebote es deseo. Actitud.

No cambió el guion y los problemas en ataque y la falta de intensidad en defensa de los visitantes permitió a Córdoba elevar su renta en torno a los 10 puntos. No fue hasta una canasta de Latorre en el minuto 16 cuando hubo un cuarto cajista que anotó un tiro de campo sumándose a Jankovic, Alley y Cecilia. La canasta sirvió para bajar de los 10 puntos de diferencia (38-29) y desde entonces ya no anotó más el equipo cajista si no era desde la personal. Al descanso ya había hecho 19 lanzamientos, con 13 aciertos, aunque fue Cecilia quien cerró con una valiente penetración el primer tiempo (44-34).

En la reanudación, más de lo mismo. El Caja 87 fue siempre a remolque de un Córdoba que llegó a tener 17 puntos de renta antes de que el conjunto sevillano reaccionara, pero dejar todo para el final no es bueno. Tampoco dejarse por el camino 10 tiros libres (21/31) ni ser barrido en la batalla por el rebote. Pudo colocarse líder el Caja 87 en Vista Alegre y perdió el tren. Queda tiempo por delante, pero una vez más ante un rival directo (sólo le ganó a Valladolid) el cuadro hispalense se empequeñece, un mal síntoma en una competición en la que se asciende en play off.