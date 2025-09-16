El Tottenham agradece el regalo del Villarreal en su regreso a la Champions (1-0)

Un error incomprensible de Luiz Júnior, que regaló un gol a los cuatro minutos de partido, amargó el regreso del Villarreal a la Liga de Campeones este martes contra el Tottenham Hotspur (1-0).

El portero brasileño del Villarreal, con el encuentro aún frío, cometió uno de esos errores que es difícil, por no decir imposible, de explicar. Apenas habían transcurrido cuatro minutos del regreso del 'submarino amarillo' a Europa cuando Lucas Bergvall, que marcó un golazo el fin de semana contra el West Ham United, probó fortuna con un centro raso desde la banda.

El balón, a priori sin excesivo peligro, lo trató de blocar Luis Júnior, que, sin embargo, se lo introdujo en su portería ante la incredulidad de sus compañeros y la sorpresa de Richarlison, que esperaba el remate en el segundo palo.

El tempranero gol para los 'Spurs' condicionó el partido de los de Marcelino, que tuvieron que navegar a contracorriente noventa minutos y se aferraron a la calidad de Nicolás Pepé, un ex del Arsenal, para tratar de sacar algo positivo de Londres.

El extremo africano fue el que más peligro llevó, con un disparo en la primera parte que se marchó rozando un poste y otro en la segunda que no estuvo lejos de sorprender a Guglielmo Vicario.

Con el paso de los minutos, el Villarreal ganó presencia en el partido y comenzó a rondar el área de Vicario, sin excesivo peligro, pero siempre robando en tres cuartos de cancha, con un inconmensurable Gueye, y desesperado por el arbitraje de Rade Obrenovic, que estuvo con la mano suelta a la hora de sacar tarjetas amarillas, pero que no expulsó a Xavi Simons cuando debió sacarle la segunda.

La mejor para los de Marcelino llegó a cinco minutos del final del partido, cuando Micky Van de Ven derribó siendo el último hombre a un jugador del Villarreal en el balcón del área. La jugada, que se quedó muy cerca de ser penalti, apenas a un metro, generó una falta en la que Pepé volvió a acariciar un gol con el que silenciar a la grada del Tottenham Hotspur Stadium.

Su remate con rosca pasó lamiendo el palo y socavó las últimas oportunidades del Villarreal de sumar al menos un punto en esta primera jornada.

Además de en el campo, la atención también estuvo en un Thomas Partey que fue abucheado desde que salió a calentar tanto por su pasado en el Arsenal como por los seis delitos sexuales de los que está acusado y por los que tendrá que comparecer este miércoles en un tribunal londinense.

El futbolista africano recibió la hostilidad de la grada en el calentamiento, al entrar al campo y cada vez que tocó el balón.