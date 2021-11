Un tren en marcha para Eden Hazard

El belga Eden Hazard mantiene, en su tercera temporada, los problemas que arrastra desde que llegó al Real Madrid en junio de 2019. Lesiones, falta de confianza y de continuidad que lastran a un futbolista que dejó el Chelsea como estrella mundial y que ahora vive el momento más bajo de su carrera.

El Real Madrid vuelve a competir, tras el parón de selecciones y, a excepción de la pausa navideña, no volverá a parar hasta marzo, cuando se retomen los compromisos internacionales. Cuatro meses que marcarán el futuro de Hazard en el Real Madrid. Para cambiar la dinámica, el belga renunció a su día de vacaciones tras ser liberado por Roberto Martínez del encuentro frente a Gales y fue el primero de los internacionales en ponerse a las órdenes del italiano Carlo Ancelotti esta semana.

Detrás de la actitud despreocupada que muestra el de La Louvière, sus compañeros coinciden en que sufre por no poder rendir al nivel que demostró durante varias temporadas en el Chelsea y como capitán de Bélgica.

Además, necesita encontrarse bien, con confianza, como reconoció antes de la Eurocopa en una entrevista con el canal de televisión belga VTM: "No me gusta jugar con pequeñas molestias. Tengo que estar al 100%, porque si no, siempre hay un poco de miedo...", aseguró.

Un torneo al que no llegó bien físicamente, aunque tras dos partidos fue titular. Pero fue baja por lesión en la eliminación en cuartos de final contra Italia. En la Liga de Naciones, Bélgica cayó en semifinales frente a Francia cuando iba 2-0 arriba en el marcador, y también se lesionó. Lograr algo grande con su selección, además del tercer puesto en el Mundial de Rusia de 2018, es uno de sus grandes retos, y Qatar 2022 arranca en poco más de un año.

Para ello, su estado de forma será clave. Y todo pasa por el Real Madrid, donde se le ha abierto un hueco. El dueño de su posición favorita, el brasileño Vinicius , se incorporará hoy a los entrenamientos tras ser convocado con Brasil y jugar los 90 minutos frente a Argentina, dos días antes del compromiso contra el Granada.

Su compatriota Rodrygo volvió a entrenarse ayer tras 19 días lesionado, por lo que el compromiso de Hazard podría darle una nueva oportunidad de subirse a un tren en marcha.

Para la banda derecha, Eden ha sido la cuarta opción de Ancelotti, optando antes por Lucas Vázquez y Marco Asensio, pero en la izquierda Vinicius se ha ganado ser el dueño y ante la carga de partidos que afronta el Real Madrid, nueve en un mes, un relevo se antoja trascendental.

Y todo empieza en Granada, un rival ante el que, el 5 de octubre de 2019, también parecía comenzar de verdad la etapa de Hazard en el Real Madrid. Llegó, según él mismo reconoció, pasado de peso y una lesión muscular en el muslo le hizo perderse los tres primeros partidos de Liga, pero contra el conjunto nazarí marcó su primer gol, con una vaselina, y dio una asistencia.

Con el buen nivel de Vinicius, y la llegada del francés Kylian Mbappé aún sobre la mesa del Real Madrid de cara al próximo verano, ésta puede ser la última oportunidad para Hazard de ganarse, al fin, un sitio en el equipo.