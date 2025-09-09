La polivalente tres cuartos canadiense Sofía Brussoni, nuevo fichaje del Simón Verde Cocos Sevilla

El Simón Verde Cocos Sevilla confirma la incorporación de la tres cuartos canadiense Sofía Malena Brussoni, de 1,73 de estatura, 65 kilos y de 24 años de edad. Nacida en noviembre del 2000 se suma a la disciplina verdinegra. Formada en diversos clubes, los dos principales en los que jugado son la Universidad de Calgary Dynos y el Calgary Irish Rugby Club. Su puesto natural es de zaguero aunque puede ocupar plaza como centro o ala e incluso como apertura. La nueva jugadora de las Cocos es Licenciada en Educación y en Kinesiología especializada en Pedagogía y Entrenamiento.

Brussoni comenta: “Estoy muy emocionada por experimentar una nueva cultura de un país como España y de formar parte de un nuevo equipo competitivo en el que estoy segura de que voy a aprender y progresar mucho como jugadora. También estoy deseando conectar con mis nuevas compañeras de equipo y disfrutar al máximo de una experiencia tan ilusionante. Tengo experiencia internacional jugando al rugby 7 profesional con los Loonies en la Liga profesional de rugby 7 de Estados Unidos y con un equipo de rugby 7 Goianos en Brasil".

La Liga Iberdrola comienza el 29 de septiembre con la visita al vigente campeón liguero Colina Clinic El Salvador de Valladolid. El primer partido en casa será en el Juan Arenas de La Cartuja el 5 de octubre contra Olímpico de Pozuelo. El 19 de octubre volverán a jugar en casa contra Complutense Cisneros, el 26 de octubre visitarán al Silicius Majadahonda y el 9 de noviembre recibirán al San Cugat en Sevilla. A mediados de noviembre tocará viajar hasta A Coruña al Campo del CRAT el día 16. Diciembre traerá a Sevilla al Getxo el día 14 y se volverá a jugar en casa en el primer partido de la segunda vuelta de la fase regular contra las chamizas de El Salvador el día 21 antes de las fechas navideñas.

El resto de partidos: En enero del nuevo año 2026 visitas a Olímpico el día 11 y a Cisneros el día 18 y en febrero recibirán a Majadahonda el día 15 y visitan a San Cugat el 22. Ya en marzo reciben al Rialta CRAT A Coruña el día 8 y cierran la fase regular visitando al Getxo el día 15.

Tras la liga regular se jugará un play off por el título (semifinales 1º contra 4º y 2º contra 3º) y después la final. Todas las eliminatorias serán a partido único en el campo del equipo mejor clasificado tras la liga regular, incluida la final entre los vencedores de los partidos de la eliminatoria de semifinales.