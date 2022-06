Pilar Lamadrid, opción de medalla en los Juegos del Mediterráneo en vela

Del 25 de junio al 6 de julio, la ciudad argelina de Orán será la capital del deporte mediterráneo; acogerá la 19ª edición de los Juegos Mediterráneos. Los Juegos se celebran en Orán, la segunda ciudad más importante de Argelia, tratándose de un acontecimiento multideportivo en el que van a participar más de 6.000 deportistas, procedentes de 26 países de la región mediterránea. Van a competir en 244 pruebas, en 24 deportes diferentes, entre ellos, la vela.

La base náutica Los Andalusíes es el lugar donde se van a celebrar las competiciones de vela. Se encuentra a unos treinta kilómetros de la ciudad. Con su magnífica arena blanca y fina, su playa es una de las más populares de la región. Lleva este nombre desde el siglo XV, a raíz del desembarco de los refugiados que huyeron de España tras la caída de al-Ándalus. Las pruebas de vela se desarrollan desde el 27 de junio hasta el 3 de julio, para 170 deportistas. Las diferentes citas de esta 19ª edición incluyen algunos clásicos, como el Láser radial para las mujeres y el Láser estándar para los hombres, así como la flamante categoría iQFoil.

Y es en la clase Láser Radial e iQFoil Femenino donde participan dos andaluzas con las máximas aspiraciones en la vela olímpica. Se trata de la malagueña Ana Moncada y la sevillana integrante del equipo de Windsurf del CN Puerto Sherry, Pilar Lamadrid, número uno del ranking mundial de la nueva disciplina olímpica del windsurf.

Lamadrid, que ya ha podido probar el área de regatas, dice encontrarse cómoda: "Sí, la verdad es que me he sentido bastante bien, no deja de ser mediterráneo y es lo que ves desde el agua lo que impresiona por ser un país tan diferente, algo que también vamos a disfrutar en esta experiencia".

Respecto a las favoritas, Pilar apunta a la francesa Helene Noesmoen como la principal opositora a sus intereses. "De hecho ha arrasado en todas las regatas y será una oportunidad para medirme cara a cara con ella y aprender lo máximo", aunque también destaca a las italianas Marta Maggetti y Giorgia Speciale, la croata Palma Cargo, "y nosotras las españolas, Andrea Torres y yo, que vamos a darlo todo".

Preguntada acerca del objetivo, "pelear por las medallas y aprovechar al máximo la experiencia de cara al Mundial de octubre, que es el gran objetivo", declara la windsurfista sevillana.

Por su parte Ana Moncada, se muestra muy ilusionada: "Los Juegos son una experiencia única y muy bonita de vivir, por lo que me hace mucha ilusión poder estar aquí y competir para ganar una medalla. Pienso que hemos trabajado muy duro y hemos preparado bien esta regata, así que estoy segura y confiada en mi trabajo y en el de todo el equipo. Vamos a darlo todo, a disfrutar y a luchar por dejar a España en todo lo alto".

En total serán ocho los regatistas españoles que intentarán hacerse con las medallas de los Juegos Mediterráneos de 2022. Junto a Pilar Lamadrid y Ana Moncada, la delegación española la completan Andrea Torres (iQFoil femenino), Ángel Granda y Tomás Vieito (iQFoil masculino), Cristina Pujol (ILCA 6), y Joaquín Blanco y Joel Rodríguez (ILCA 7), todos ellos máximos aspirantes a hacerse con los puestos de honor, gracias a los resultados que han cosechado a lo largo de esta temporada.