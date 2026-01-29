La ciudad de 190.000 habitantes es la elegida para acoger la concentración del equipo de Luis de la Fuente

La ciudad estadounidense de Chattanooga, en el Estado de Tennessee, será el campo base de la Selección Española durante la primera fase del Mundial 2026 que se va a celebrar en México, Canadá y Estados Unidos. Sede del condado de Hamilton, cuenta con una población de 190 mil habitantes y se sitúa junto al río Tennessee y la mítica montaña Lookout.