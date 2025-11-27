Edna Imade, jugadora de la Real Sociedad, afronta la final a doble partido de la Liga de Naciones ante Alemania en la que ha sido su primera convocatoria con España, el país al que llegó en patera siendo un bebé y al que ahora intentará ayudar con sus goles a levantar el trofeo.

"El camino ha sido muy difícil, ha sido largo, pero yo tengo una frase que le digo siempre a la gente de mi entorno, que cuando algo te ha costado mucho conseguirlo luego lo disfrutas más. El sufrimiento que ha pasado mi madre, todo lo que ha hecho para que ahora estemos bien... se lo debo todo", explica el declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).