Tragedia en Grecia: mueren varios aficionados del PAOK en un accidente de tráfico cuando viajaban a Lyon
Según apuntan varios medios helenos, siete hinchas del conjunto griego han fallecido
La tragedia ha sacudido al fútbol europeo tras conocerse la muerte de, al menos siete aficionados del PAOK, en un grave accidente de tráfico ocurrido cuando viajaban a Lyon para presenciar el partido correspondiente a la 8ª jornada de la fase liga de la UEFA Europa League.
El siniestro se produjo durante el desplazamiento por carretera en Rumanía, provocando una profunda conmoción entre el club, la afición y el entorno del fútbol griego. El PAOK, la UEFA y numerosos equipos han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo a las familias y allegados de las víctimas, mientras se investigan las circunstancias exactas de un accidente en el su furgoneta invadió el carril contrario chocando de frente contra un camión.