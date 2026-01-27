La tragedia ha sacudido al fútbol europeo tras conocerse la muerte de, al menos siete aficionados del PAOK, en un grave accidente de tráfico ocurrido cuando viajaban a Lyon para presenciar el partido correspondiente a la 8ª jornada de la fase liga de la UEFA Europa League.

El siniestro se produjo durante el desplazamiento por carretera en Rumanía, provocando una profunda conmoción entre el club, la afición y el entorno del fútbol griego. El PAOK, la UEFA y numerosos equipos han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo a las familias y allegados de las víctimas, mientras se investigan las circunstancias exactas de un accidente en el su furgoneta invadió el carril contrario chocando de frente contra un camión.