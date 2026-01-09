Villamanrique se convierte en capital del campo a través con el Campeonato de Andalucía

Villamanrique de la Condesa será este fin de semana el epicentro del atletismo andaluz con la celebración del Campeonato de Andalucía de Campo a Través, una de las competiciones más destacadas del calendario deportivo regional. La prueba, que se disputará este domingo 11 de enero, reunirá a unos 1.500 atletas de 11 categorías y atraerá a cerca de 5.000 visitantes procedentes de toda Andalucía.

El campeonato se desarrollará en tres circuitos situados en la Dehesa Boyal y la Zona Verde, espacios que ya acogieron esta cita en 2013 y 2019. La repetición de la sede confirma la consolidación de Villamanrique como un enclave clave para el campo a través, un logro especialmente relevante para una localidad de menos de 5.000 habitantes, que ya trabaja con la vista puesta en optar al Campeonato de España de 2027.

La llegada de atletas, técnicos y aficionados tendrá un significativo impacto económico, estimado entre 100.000 y 150.000 euros, además de una importante proyección exterior del municipio. El evento cuenta con el respaldo material y económico de la Diputación de Sevilla, que colabora en la organización de esta cita deportiva.

En el marco de la presentación oficial del campeonato, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, puso en valor el papel del deporte como elemento de dinamización local, destacando especialmente la capacidad de este tipo de eventos para fomentar la convivencia, los hábitos saludables y la actividad económica en los municipios.

Durante su visita, Fernández recorrió varias actuaciones ejecutadas en el polideportivo municipal y su entorno, con una inversión global cercana a 1,1 millones de euros. Entre ellas destaca la próxima renovación integral del complejo deportivo, financiada con 871.514 euros del programa Sevilla 2030, así como la mejora ya finalizada del entorno, accesos y aparcamientos, con 235.386 euros del Plan Más Sevilla.

El alcalde, Francisco J. Domínguez, subrayó el orgullo que supone para Villamanrique acoger de nuevo el campeonato, señalando que el municipio recoge ahora los frutos de décadas de trabajo en deporte base y de una cantera atlética consolidada. En el acto participó también el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López.

Con esta nueva edición del Campeonato de Andalucía de Campo a Través, Villamanrique refuerza su posición como referente deportivo y demuestra cómo la inversión en infraestructuras y la apuesta continuada por el atletismo pueden situar a un municipio en el centro del deporte regional.