Walter Junior Cabral, fichaje del Caja 87 por Okafor

El parón por la ventana FIBA ha permitido al Caja 87 acelerar para hacer los retoques necesarios en la plantilla, que tras dos derrotas seguidas y un balance de 5-3 necesita un empujón para volver a la pugna por el objetivo del ascenso. Tras ocho jornadas es evidente lo que no ha cuajado y lo que hay que cambiar y por eso la directiva hispalense ha hecho un esfuerzo para fichar a Walter Junior Cabral, un experimentado ala-pívot que conoce las ligas FEB y que llega para ocupar el lugar de Okafor, que no seguirá en el conjunto hispalense.

El nuevo jugador cajista, que este lunes podría entrenarse ya a las órdenes de Adrià Alonso, llega procedente del Getafe del Grupo Este de Segunda FEB, con el que promedió en cinco partidos 8 puntos (con un 30% de acierto en triples), seis rebotes y una asistencia en 18 minutos y medio. Tiene experiencia en la LEB Oro distintas temporadas en Alicante, Cantabria y Canoe, ascendiendo con stos dos últimos desde Plata, jugando también en el Zamora. También ha probado fuera, jugando en Suecia, en el Södertalje en el que coincidió con los ex béticos Magassa y Nick Spires. Nacido en España (cupo de formación), es internacional con la selección de Guinea Ecuatorial, tiene 30 años y mide dos metros.

Con su llegada saldrá Okafor, con problemas físicos desde la pretemporada y que sigue sin dar el paso adelante esperado. Con este movimiento se refuerza una posición en la que cojeaba la plantilla y obligaba a hacer muchos movimientos de jugadores, como mandar al cuatro a Dedovic o Jankovic mas minutos de los que debían. Pero no será el único movimiento cajista, que sigue trabajando para encontrar al sustituto de Bertain, lesionado de gravedad al inicio del campeonato el 19 de octubre en el duelo contra Coto Córdoba.

Se confía en que la negociación cuaje en los próximos días, ya que en el club se es consciente del problema anotador del equipo en el perímetro con Bilalovic jugando con problemas físicos. Se busca un jugador con puntos en las manos y que conozca la liga para que no necesite periodo de adaptación y, sobre todo, que no sea un parche, motivo pro el cual el movimiento se está demorando más de lo esperado.