Los Warriors incorporan a Porzingis y envían a Kuminga y a Hield a Atlanta

Kristaps Porzingis, en su reciente etapa en los Celtics antes de pasar a los Hawks de Atlanta.

Los Golden State Warriors alcanzaron un acuerdo para incorporar al letón Kristaps Porzingis en una operación que ve a Jonathan Kuminga y a Buddy Hield fichar por los Atlanta Hawks, según adelanta este miércoles la cadena ESPN.

Porzingis, de 30 años, promedia 17.1 puntos y 5.1 rebotes por partido en esta temporada con los Atlanta Hawks, a los que había llegado procedente de los Boston Celtics.

Porzingis está considerado prácticamente como un jugador sevillano a pesar de nacer en Letonia. Se formó en la cantera del antiguo Caja San Fernando y siempre ha manifestado públicamente su agradecimiento y su fidelidad a la entidad que representaba a Sevilla en aquella época.

Kuminga, por su parte, dejará la Bahía de San Francisco tras cuatro años, después de ser seleccionado con el número siete absoluto por el equipo de Steve Kerr.

Esta operación, según las fuentes citadas, se cerró a escasas horas del cierre del mercado de fichajes, fijado este jueves.