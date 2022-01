El adiós de Francisco Toscano

Francisco Toscano, Quico, es alcalde del pueblo sevillano de Dos Hermanas, de múltiples afectos para todos los socialistas y, singularmente para los andaluces, para los sevillanos. Quico ha anunciado que se va este 21 de enero después de más de tres décadas de apoyo ciudadano, encadenando mayorías absolutas de forma ininterrumpida. Siempre ha querido ser lo que ha sido, alcalde, antes tuvo tiempo de reconocer su vocación de servicio público. Muy probablemente esa vocación se despertó cuando, muy joven, prestaba asesoramiento laboral a trabajadores andaluces en un despacho de la calle Capitán Vigueras de Sevilla. En ese espacio estaban los abogados laboralistas Felipe González, Rafael Escudero, Manuel del Valle, y Ana María Ruiz Tagle. Todos ellos con una trayectoria brillante al servicio de su país. Felipe y Rafael tuvieron el honor de ostentar la presidencia del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía. Desde ese despacho esos jóvenes socialistas se vincularon para la reconstrucción del PSOE y de la UGT. Desde el despacho sevillano empezó su historia con socialismo, al tiempo que comenzaba la historia de nuestra democracia.

El alcalde deja la vara de mando municipal por voluntad propia. Haber vivido tan diferentes coyunturas políticas y sociales, con momentos de crisis económicas y de representación que son especialmente delicadas para políticos en el cargo y, aun así, haber revalidado de forma continua la confianza de los ciudadanos, lo convierte probablemente, en uno de los políticos más respetables de este país. Es evidente que no se puede mantener durante tanto tiempo el éxito electoral si no eres un buen gestor. Él, un entusiasta de la defensa de la autonomía municipal, ha tenido la capacidad de desarrollar un modelo de gestión que genera un entorno ideal para el desarrollo económico y empresarial. Ese impulso lo ha mantenido en convivencia con el empoderamiento de lo público, que ha hecho de Dos Hermanas una gran ciudad.

Su liderazgo no solo ha dejado huella material e ideológica en el ámbito municipal, pues es de sobra conocida la influencia que siempre ha tenido sobre el socialismo andaluz y, por ende, en el socialismo español. A Quico Toscano le conocen militantes y dirigentes socialistas de toda España. Desde la humildad que le caracteriza, siempre ha podido levantar el teléfono para hablar con presidentes autonómicos, y del gobierno de España, con los que despacha con la misma disposición que con cada uno de los vecinos que atiende en las dependencias de la Alcaldía. Muchas de las anécdotas que cuenta con total normalidad –por no hablar de las que seguro que calla– forman parte de algunos de los momentos más decisivos para nuestro país.

Así, desde la lealtad, no ha dudado nunca en señalar lo que consideraba que no era correcto y ha compartido con generosidad su sabiduría con líderes emergentes y cuadros más jóvenes del partido. Quienes le conocemos sabemos que es de los que crea escuela haciéndonos pensar, socialismo de raíz que no se cierra a la renovación.

Saber innovar sin perder las esencias, es lo que le ha permitido alcanzar la hazaña política de llevar décadas en primera línea sin ser nunca vieja política. A día de hoy, conserva intacta su frescura y autenticidad, disfrutando de largas horas de tertulia política, disgustándose con la impotencia que a veces surge cuando la buena política no se manifiesta y celebrando logros electorales como si fuese la primera vez.

Pero él, es, ante todo, un buen compañero. De los que saben que los proyectos son siempre colectivos. Que nadie es imprescindible, pero que tampoco sobra nadie. Siempre preocupado y ocupado en las necesidades o problemas políticos o personales de otros; por todos es sabido que en la dificultad y la necesidad en Quico encontrarán una mano amiga.

Su trayectoria siempre se ha caracterizado por cumplir fielmente con el deber que establece el reglamento de los afiliados y afiliadas del PSOE: "La solidaridad material y moral con el resto de militantes de la organización". Un socialista con los principios originales pero empujando el cambio y la renovación.

Gracias, compañero Francisco Toscano.