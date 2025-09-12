Cáritas Sevilla inaugura nueva tienda de Moda re- en el centro de Dos Hermanas

Cáritas Diocesana de Sevilla ha inaugurado una nueva tienda de Moda re-, la cooperativa de inserción de Cáritas Española, en el número 44 de la calle San Sebastián, en el centro de Dos Hermanas.

El acto, conducido por su director, Miguel Ángel Carbajo, ha contado con la presencia de monseñor Ramón Valdivia, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla, que ha bendecido el establecimiento, el teniente de alcalde y delegado de Cohesión Social del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Juan Pedro Rodríguez, y una amplia representación de las Cáritas parroquiales de la zona.

“El objetivo de este proyecto es generar esperanza”, así explicaba Carbajo el motivo de la nueva apertura, que persigue “dar oportunidades a las personas”. “Por un lado - comentó, oportunidades de promoción a través de un empleo a personas en situación de exclusión social. Por el otro, oportunidades a la ciudadanía de consumir de forma responsable desde la sostenibilidad y el cuidado del planeta, dando una segunda vida a la ropa”.

Moda re- es una cooperativa impulsada por Cáritas Española en la que participa Cáritas Sevilla a través de su empresa de inserción Bioalverde SL, que cuenta con más de 145 tiendas por toda España. Su labor es posible gracias a las donaciones de las personas que depositan el textil que ya no quiere en los contenedores rojos de Cáritas. Las prendas que se encuentran en buen estado van a parar a tiendas como esta y su venta posibilita la creación de puestos de inserción sin ningún tipo de ánimo de lucro. “El único beneficio que se persigue es sostener el proyecto y hacerlo crecer para ofrecer un mayor número de oportunidades, además de facilitar un consumo ético y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente”, concluyó el director de Cáritas.

Con la apertura de esta nueva tienda, la empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Sevilla ha generado tres nuevos puestos de trabajo, uno de estructura y dos destinados a personas en situación de exclusión, que suman ya un total de siete personas contratadas contando con la tienda que Bioalverde tiene desde 2021 en la Plaza del Salvador en el centro de Sevilla. Así, esta entidad sin ánimo de lucro, cuenta con una plantilla de 50 empleados y empleadas a través de sus diferentes áreas de trabajo: la línea de cultivo y venta de productos ecológicos, y la textil, que cuenta, además con más de 120 puntos de recogida en la provincia de Sevilla.