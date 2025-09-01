Convocados los Premios Extraordinarios de Bachillerato "Pablo de Olavide" para el curso académico 2024/25

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide convoca una nueva edición de los Premios Extraordinarios a los Mejores Expedientes de Bachillerato Pablo de Olavide correspondientes al curso 2024/2025. Se podrán conceder un máximo de 19 Premios Extraordinarios, uno por cada municipio de los pertenecientes al Patronato de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide, exceptuando Sevilla y Dos Hermanas, que podrán conceder hasta dos premios cada uno.

Las personas serán seleccionadas entre el alumnado empadronado en cada municipio y que finalice sus estudios de bachillerato en el curso académico 2024/2025, en cualquiera de sus modalidades o vías. Los alumnos y alumnas interesados en participar en el premio remitirán, entre el 1 y el 25 de septiembre del año 2025, a sus respectivos Ayuntamientos, su solicitud de participación.

El Premio Extraordinario al Mejor Expediente de Bachillerato «Pablo de Olavide» se convoca todos los cursos académicos para reconocer el mejor expediente de Bachillerato de cada uno de los municipios pertenecientes a su Patronato: Aldeaquemada, Santa Elena, La Carolina, Carboneros, Arquillos, Guarromán, Montizón, Fuente Palmera, Fuente Carreteros, La Carlota, San Sebastián de los Ballesteros, Cañada Rosal, La Luisiana, Prado del Rey, Dos Hermanas, Baeza y Sevilla.

El premio tiene como objeto ofrecer un reconocimiento a los méritos, basados en el esfuerzo y en el trabajo, de los alumnos y alumnas que cursan los estudios de Bachillerato con excelente rendimiento académico.

Los Premios Extraordinarios de Bachillerato «Pablo de Olavide» se entregaron por primera vez en el curso académico 2004/2005. Desde entonces, hasta ahora, la Fundación ha querido reconocer año tras año los méritos de estudiantes que cursan bachillerato con excelente rendimiento académico en cada uno de los municipios que forman parte de su Patronato.