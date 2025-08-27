Dos Hermanas mejora la accesibilidad con varias obras durante el verano

El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha continuado durante este verano avanzando en la ejecución de actuaciones dentro del Plan Municipal de Accesibilidad de Dos Hermanas. Durante los meses estivales se aprovecha para la realización de los trabajos que más afección tienen al tráfico, para evitar molestias en la vida diaria de la ciudadanía. Dichas obras van dirigidas a hacer accesible gradualmente el espacio público existente con el objetivo de que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente.

Así, se han desarrollado diferentes trabajos como actuaciones en paradas de autobús, avenidas comerciales o zona centro de la ciudad.

Hasta ahora, las actuaciones se han ejecutado en las barriadas Virgen de Valme, Montequinto, El Amparo, Fuente del Rey, El Palancar, La Pólvora, centro, Garabato, Doctor Fleming, Costa del Sol, Las Infantas, Condequinto, Venta Bermeja, El Rocío, Carlos I, Montecillos, Chaparral, Arco Norte, Ciudad Blanca, La Redondilla, Ibarburu, Parque Giralda, los entornos de varios centros educativos de la ciudad, zonas comerciales y las avenidas de España, de Andalucía, de Sevilla, Reyes Católicos y 4 de Diciembre.

Algunas de los trabajos incluidos en este Plan y que se están desarrollando son: la construcción o reforma de vados en acerado con rebaje para personas con movilidad reducida, la construcción o reforma de vados en acerado para acceso de vehículos, la sustitución de pavimentación de acerados por deficiencias en el mismo, la construcción o reformas de bordillos de confinamiento o de escorrentía, la reparación y acondicionamiento de alcorques, la adecuación de pavimentos de rampas así como la adecuación de pavimentos de escaleras, la ejecución de imbornales y desplazamiento de farolas y canalizaciones.

Previamente a la ejecución de estas acciones se ha realizado una labor de diagnóstico por parte del personal municipal para la obtención de información y diseño de las actuaciones a realizar. No obstante, se ha abierto la posibilidad a la ciudadanía para que aporte sus propuestas de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en los espacios públicos que considere oportuno a través de instancias generales o bien en el correo específico accesibilidad@doshermanas.es.

La accesibilidad en el espacio urbano, incluida en el Plan de Acción de la Agenda Urbana Local, forma parte del Objetivo Estratégico 2 de la Agenda Urbana España que pretende evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.