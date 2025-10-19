Un hermano de la víctima de Dos Hermanas, detenido tras echarse a la calle con una katana para vengar el crimen

Un hermano de A. G. M., el hombre unos 30 años que ayer fue asesinado de un tiro en la cara en Dos Hermanas, fue detenido anoche tras echarse a la calle fuera de sí y armado con una katana para supuestamente vengarse del crimen, según han confirmado fuentes policiales. El hombre, que estaba muy alterado y no paraba de dar gritos, tuvo que ser finalmente reducido por los agentes, que emplearon una pistola taser de descargas eléctricas para lograr que detuviera su actitud.

El altercado se produjo por la tarde de ayer sábado, tras el asesinato de A. G. M., que recibió un disparo con un arma de fuego en la cara en una casa okupa en la calle Real de Utrera, en el centro de la localidad nazarena. Por estos hechos, la Policía ya detuvo anoche en el hospital Virgen del Rocío a una de las personas que acompañaban al presunto autor del disparo y que había resultado herida en un dedo.

Fue posteriormente cuando el hermano del fallecido, según han confirmado las mismas fuentes, salió a la calle, muy alterado, armado con una katana y gritando "lo tengo que matar", en alusión al asesino de su familiar. La Policía Nacional trató de calmar a esta persona, pero como no depuso su actitud, tuvieron que emplear la pistola taser para reducirlo.

El individuo ha pasado esta mañana a disposición de los juzgados de Dos Hermanas, imputado por un delito de atentado a la autoridad, debido a la fuerte resistencia que opuso a su arresto, y ha quedado finalmente en libertad con cargos, tras acogerse a su derecho a no declarar, han indicado a este periódico fuentes del caso.

Mientras tanto, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa investigando el asesinato de A. G. M. y tratando de localizar al presunto autor del disparo que acabó con la vida de este joven.

Por el momento, se desconoce el móvil del asesinato y no se ha encontrado el arma homicida. Sin embargo, algunas fuentes consultadas por este periódico apunan a que puede tratarse de un ajuste de cuentas, dado que la víctima cuenta con numerosos antecedentes policiales, muchos de ellos por denuncias de amenazas y lesiones por parte de vecinos.

Sobre la víctima, se sabe que trabajaba como portero de discoteca en Montequinto y en la localidad nazarena era fácilmente reconocible por sus numerosos tatuajes en el cuerpo y en la cara.

Además, ha trascendido que la vivienda contaba con numerosas cámaras de vigilancia, a pesar de ser una vivienda okupa, y que en el momento del asesinato había dentro de la casa dos mujeres que han podido presenciar los hechos y están siendo interrogadas por la Policía.