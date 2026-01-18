Muere en el hospital el hombre que fue hallado inconsciente en un club abandonado de Dos Hermanas

Un hombre de 44 años, identificado como M. A. y de nacionalidad marroquí, murió este domingo en el Hospital Virgen del Rocío, donde llevaba una semana ingresado en estado muy grave. Este hombre fue hallado inconsciente y sangrando la mañana del domingo 11 de enero en un antiguo club de alterne abandonado de Dos Hermanas. Presentaba indicios de haber recibido una brutal paliza. Fue trasladado al hospital, donde ingresó en estado crítico.

Una semana después de los hechos, la víctima de esta agresión falleció durante la madrugada de este domingo como consecuencia de las lesiones sufridas. El caso de este ciudadano marroquí se convierte así en el primer homicidio que se registra este año 2026 en la provincia de Sevilla. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de averiguar qué fue lo que ocurrió y quién o quiénes mataron a este hombre.

El cuerpo fue trasladado desde el hospital hasta el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde en las próximas horas se le practicará la autopsia. La prueba forense será determinante para conocer con exactitud cuál fue la causa de la muerte y cómo fueron las lesiones y los golpes que recibió. La familia de la víctima ha pedido a través de redes sociales ayuda para repatriar el cadáver a su país de origen. La víctima llevaba tiempo residiendo en Dos Hermanas.

El hombre fue encontrado la mañana del domingo 11 de enero en un edificio abandonado situado junto a la N-IV. El servicio de emergencias 112 recibió una llamada de aviso a las doce y cuarto de la mañana. La persona que llamaba alertaba del hallazgo de un varón sangrando, sin dar más detalles, en un antiguo club de alterne abandonado junto a una gasolinera de Shell, en el kilómetro 555 de la N-IV, en el término municipal de Dos Hermanas. Según fuentes del teléfono único de emergencias de la Junta, se dio aviso al 061 y a la Policía Nacional. Sin embargo, el 061 no hizo el traslado del herido porque, cuando llegaron los sanitarios, ya no estaba allí. Probablemente fue trasladado al hospital en algún vehículo particular.

El edificio en el que fue encontrado este hombre era un antiguo burdel, el club Kristal A, pero lleva mucho tiempo abandonado y sin uso. Lo único que sigue funcionando en el recinto es la gasolinera. El resto se ha convertido en un refugio de indigentes y, sobre todo, de toxicómanos. Una de las cuestiones que se investiga es si la agresión se produjo allí o en otro lugar y los agresores llevaron a la víctima hasta el antiguo burdel.