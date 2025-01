Muere una mujer atropellada por una moto en Dos Hermanas

Una mujer de 41 años ha muerto este viernes atropellada por una moto en Dos Hermanas. El accidente ha ocurrido en la avenida Adolfo Suárez, a la altura del número 12, cerca del parque forestal Doña María. La Policía está investigando las circunstancias del siniestro, que se produjo sobre las ocho de la mañana.

Varias personas llamaron a esa hora al servicio de emergencias 112 alertando del accidente. Los primeros alertantes aseguraron que se trataba de una colisión entre una moto y un patinete, si bien esta primera versión parece haberse descartado ya. Todo apunta a que la víctima era una peatón que podía ir cruzando la avenida cuando sufrió un impacto brutal de la motocicleta, que circulaba a gran velocidad. Después se golpeó contra la farola y fue desplazada varios metros por la calzada.

Según explicaron algunos testigos, la mujer estaba cruzando un paso de peatones y regresaba del gimnasio, donde había estado haciendo deporte. Acababa de aparcar el coche y se había apeado del mismo. Llevaba consigo, en la mano, un pequeño patinete de su hijo, lo que confundió a los primeros alertantes que llamaron al 112.

El marido y el hijo de la víctima se han encontrado con el accidente, cuando el primero iba a llevar al segundo al colegio. La víctima deja un niño de cuatro años de edad. Su identidad responde a las iniciales R. G. H.

La Policía Local y la Nacional, así como los servicios sanitarios, se desplazaron al lugar de los hechos tras los primeros avisos. Nada pudieron hacer por salvar la vida de la mujer, que había fallecido en el acto tras la colisión. La comisión judicial ordenó el levantamiento del cadáver sobre las diez de la mañana. El cuerpo fue trasladado en un furgón del tanatorio Nervión hasta las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia.

El motorista que presuntamente provocó el accidente fue trasladado al hospital, pues resultó herido en el siniestro. Allí se encuentra bajo custodia policial en situación de detenido como presunto autor de un homicidio imprudente. La Policía está a la espera de tomarle la declaración.

Señal de limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en la avenida Adolfo Suárez de Dos Hermanas. / Juan Carlos Muñoz

Varios vecinos de Dos Hermanas han explicado a este periódico que el punto en el que se ha producido el atropello es un lugar muy peligroso por la elevada velocidad a la que pasan los vehículos. A pesar de ser una zona con la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora, rara vez se respeta este límite y es muy habitual que los conductores pasen por ahí a gran velocidad.

Se trata de una avenida muy larga, en la que no hay resaltos ni badenes que puedan reducir la velocidad, y que en ocasiones no presenta una buena visibilidad. Los vecinos aseguran que suele haber coches aparcados en doble fila que la limitan, así como que la propia avenida está en pendiente y no siempre se ven con tiempo a los peatones cuando cruzan. Una mañana como la de hoy, con una densa niebla, habría complicado todavía más la visibilidad.