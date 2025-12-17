Navidad Park ofrece atracciones a mitad de precio este 18 de diciembre en Dos Hermanas

Navidad Park celebra este jueves su jornada más esperada con una promoción especial que permitirá a los visitantes disfrutar de todas las atracciones del recinto ferial de Dos Hermanas a mitad de precio. La iniciativa, que arrancará a partir de las 16.00 horas, incluye descuentos del 50% en la pista de hielo y el Trineo Encantado, además de sorpresas por desvelar. El parque, que cuenta con más de 10.000 metros cuadrados de superficie, permanecerá sin música durante toda la jornada en favor del bienestar de las personas que padecen sensibilidad acústica.

Como ya es tradición en estas fechas, la maquinaria del gran parque de atracciones funciona a pleno rendimiento desde que abriera sus puertas el pasado 20 de noviembre. El recinto nazareno ameniza el ambiente navideño con la celebración de diferentes iniciativas que convierten este espacio de ocio en uno de los principales reclamos de la temporada festiva en la provincia.

Calendario de eventos especiales hasta Reyes

El programa de actividades de Navidad Park se extenderá hasta el próximo 6 de enero con múltiples propuestas. El viernes 19 habrá un concurso de dibujos y disfraces, mientras que el 23 de diciembre está prevista una gran fiesta en torno a Papá Noel. La programación continúa el 26 de diciembre con una celebración protagonizada por el Grinch, y culminará el 5 de enero con el Rey Baltasar, que hará un hueco en su apretadísima agenda para recibir las cartas de todos los niños de la provincia en el parque nazareno.

Más de cuarenta propuestas de ocio y entretenimiento

Al más puro estilo de una calle del infierno de una gran feria, Navidad Park cuenta con más de 10.000 metros cuadrados que dan cobijo a más de cuarenta propuestas de ocio entre cacharritos, puestos de habilidad y máquinas recreativas. La oferta de alimentación incluye churrería, puestos de gofre, buñuelos con chocolate, perritos, hamburguesería, algodón dulce y productos tradicionales.

Entre las atracciones más demandadas destacan una gran pista de patinaje sobre hielo natural de 400 metros cuadrados, el Trineo Encantado y la montaña de Hielo Gigante (Tubing). El recinto presenta cinco novedades respecto a ediciones anteriores: la cápsula simuladora RC Virtual, el Plane (una atracción llegada de China), el Mega Aventura, el Octopus y el León. Completan la oferta el Jumpin, el Scalextric Rally París-Dakar, la pista de choques infantil, el Carrusel Disney, el Toro Mecánico, el Divertijuegos, las Camas Multijuegos, Baby Paola, los Ponys Mecánicos y el Jamaica x Transformers, entre otras.

Ampliación de horario desde el sábado 20

A partir del sábado 20 de diciembre y hasta el 6 de enero se ampliará el horario de lunes a viernes, que será de 12.00 a 22.00 horas, mientras que se mantiene el de los fines de semana y festivos de 11.30 a 22.00 horas. El recinto cuenta con un llamativo alumbrado que abunda en aspectos típicos de estas fiestas, un hilo musical en el que predominan los villancicos e, incluso, nevadas programadas a ciertas horas en algunos puntos del parque. Como ya es tradición, Navidad Park se despedirá hasta dentro de un año con un gran evento y una atractiva promoción 2x1.