Una nueva oportunidad para la histórica Torre de los Herberos

Una nueva oportunidad. El Ayuntamiento de Dos Hermanas, como promotor de la actividad, ha dado a conocer el Proyecto de Obras de Actuaciones en el Entorno de la Torre de los Herberos y en el Yacimiento Orippo, en su tercera fase. Este importante proyecto tiene como principal finalidad dar valor y adecuar el entorno para el uso turístico y el acercamiento a la ciudadanía de estos Bienes de Interés Cultural (BIC). Este proyecto de la Fase III tiene un presupuesto general que asciende a 211.253,26 euros.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Dos Hermanas (PTGC Dos Hermanas) y es cofinanciada al 50% por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Este Plan, aprobado el 25 de noviembre de 2020, busca reforzar la competitividad del sector turístico nazareno.

El equipo técnico redactor del proyecto está compuesto por el arquitecto José María Boza Mejías y el arqueólogo José María González Jiménez. La Fase III abordará una serie de mejoras esenciales para revertir el estado de abandono actual del enclave arqueológico.

La torre almohade de los Herberos, situada en Dos Hermanas. / Juan Carlos Vázquez

Mejora de los accesos y cerramientos: Se ejecutará una nueva entrada en la confluencia de la calle Hornos con la calle Torre de los Herberos. “El objetivo es adelantar el acceso al recinto para evitar el uso del camino actual como vertedero de restos y escombros o aparcamiento de camiones, una situación que afecta al recinto”. El cerramiento perimetral de la zona arqueológica se completará mediante malla, e incluirá un cerramiento vegetal compuesto por acacias de tres púas en el exterior y una fila de cipreses en el interior para ofrecer una vista más agradable en contraste con las naves del Polígono de la Isla anexo.

La apuesta turística: Se contempla la ejecución de un deambulatorio o camino de borde alrededor de la zona excavada del yacimiento, facilitando su contemplación y estudio. Este camino perimetral se realizará con rollizos de madera en sus bordes y gravilla compactada.

Protección de la torre: Se ejecutará un nuevo cerramiento de protección de la Torre de los Herberos mediante una barandilla, creando un deambulatorio específico para su observación turística.

Un monumento almohade incluido en la Lista Roja del Patrimonio

El yacimiento Orippo, ubicado en la zona oriental del término municipal de Dos Hermanas, fue una antigua ciudad romana y un oppidum turdetano. Orippo es citada por autores clásicos como Plinio el Viejo y aparece en los Vasos de Vicarello y el Itinerario de Antonino, destacando su estratégica posición como mansio o mutatio en la Vía Augusta (Gades-Corduba).

Tanto el Yacimiento de Orippo como la Torre de los Herberos (incluida con la denominación adicional de Cortijo de Tixe) están inscritos como Bien de Interés Cultural (BIC), el primero como Zona Arqueológica (desde 1992) y la torre como monumento.

La torre de los Herberos debió construirse muy probablemente en el primer tercio del siglo XIII, en época de dominación almohade, siendo profundamente reconstruida un siglo más tarde. El basamento sería de la época islámica, mientras que el resto de la construcción es de factura cristiana del siglo XIV. “En ese último siglo jugó un papel destacado en la defensa de Sevilla, frente a las continuas incursiones musulmanas. Sin embargo, a partir de mediados de la siguiente centuria perdió su función militar al cesar definitivamente las incursiones. Desde entonces sirvió de refugio a los guardas de los ganados que pastaban en las cercanas marismas”, explica Hispania Nostra.

Pese a su gran valor patrimonial, el enclave arqueológico presenta un estado actual de absoluto abandono. Los caminos de adoquín están invadidos por vegetación espontánea, el sistema de riego ha sido vandalizado, y el acceso al recinto se utiliza como vertedero.

Por todo ello, desde octubre del año 2021 la torre se encuentra incluida en la Lista Roja del Patrimonio que elabora Hispania Nostra. Los motivos: el yacimiento se encuentra en estado de abandono; hay escombros y basura a su alrededor y la zona arqueológica está ocupada por ganado (caballos y ovejas).