Clemente Fernández, virtual presidente de Abengoa con el voto de los accionistas

Fuentes de los juzgados mercantiles señalaron a este diario que la solicitud del concurso voluntario no paraliza la vida societaria de una compañía y por ello calificaron de “barbaridad jurídica” que se suspenda por ello la junta general, que no decide nada sobre el patrimonio o los acreedores, y citaron para avalarlo la jurisprudencia creada por el Tribunal Supremo en el caso de Forum Filatélico .

La Junta confía en que la multinacional tenga pronto un plan de viabilidad serio y realizable

El consejero andaluz de Transformación Económica, Rogelio Velasco, mostró ayer su confianza en que Abengoa “pueda disponer pronto de un plan de viabilidad serio que sea realizable y pueda ser respaldado por las entidades financieras”, así como la mayor disposición de la Junta de Andalucía para “retomar el diálogo”. “No nos encontramos obviamente felices” tras conocer la noticia de la solicitud del concurso de acreedores por parte de la compañía, dijo Velasco en respuesta al PSOE durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, en la que sostuvo que la Junta “ha tratado en todo momento de buscar una salida a la situación”.

Tras asegurar que la quiebra de una empresa “siempre supone un golpe durísimo a la estructura productiva de cualquier economía”, el titular de Transformación Económica ha detallado que el Gobierno andaluz ha intentado hallar la solución “dentro del marco más estricto de la legislación aplicable, para actuar con todas las garantías jurídicas”.

“Ahora en la Junta las cosas han cambiado y, aunque nuestro apoyo al sector empresarial es incuestionable, lo que no podemos hacer es conceder ayudas que no tengan el respaldo legal preceptivo”, ha sentenciado. El portavoz socialista, Antonio Ramírez de Arellano, recordó que el 80% de la pérdida de empleos de Abengoa se produce en Andalucía, y criticó que la Junta no haya accedido a avalar “una cantidad menor dentro de la operación financiera”. “Se le pide apoyo por razones políticas, no económicas, y ustedes no han querido darlo”, lamentó Arellano, quien ha pedido a la Junta que “deje de excusarse en informes jurídicos, porque llevan un año gobernando por decreto”. Además criticó que hace siete meses el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se comprometiera con la empresa de ingeniería a buscar una fórmula que solventara la situación, a lo que el grupo socialista, dijo, mostró su apoyo “a todo lo que fuera una operación legal y transparente”.