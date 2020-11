Marcos de Quinto presidirá Abengoa si los accionistas destituyen a Gonzalo Urquijo

Marcos de Quinto tomará las riendas de Abengoa, si los accionistas se las arrebatan a Gonzalo Urquijo el próximo lunes o martes, según se celebre la junta general extraordinaria forzada por Abengoashares en primera o segunda convocatoria.

La agrupación de accionistas contrarios al rescate pactado por la dirección actual de la multinacional, fundada en Sevilla en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares, remitió este sábado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su propuesta de consejo de administación alternativo. Horas después la envió formalmente a la compañia andaluza.

La propuesta de consejo de administración está integrada por siete personas, tres mujeres y cuatro hombres, de los que dos son andaluces. En concreto, la integran Marcos de Quinto, Verónica Vargas Girón, Eva Ballesté Morillas, Pedro Flores Domínguez-Rodiño, Margarida Smith, Jordi Sarrias y Juan Pablo López Bravo. También formará parte del eventual consejo, si es ratificado por el capital, Ignacio Trillo Garrigues, que será secretario no consejero.

De Quinto, según lo trasladado a la CNMV, asumiría las funciones que actualmente ostenta el actual consejero ejecutivo y presidente, Gonzalo Urquijo.

Licenciado en Ciencias Económicas y MBA por el Instituto de empresa, De Quinto es ex vicepresidente ejecutivo de The Coca Cola Company y ex portavoz económico del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las dos últimas legislaturas.

Vargas Grión es sevillana. Ingeniera Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla, es miembro del Consejo Asesor Internacional de Política de Empresa de San Telmo Business School. Trabajó para Societé Générale y actualmente tabién es consejera de Pernod Ricard.

Ballesté Morillas es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Miembro asesor de la junta directiva del Club de Exportadores de España, es profesora del IE Business School. Experta en dirigir unidades estratégicas de negocio, ha trabajado para Grupo Amiantit, Endesa, Grupo Puentes y Alstom.

Pedro Flores es el otro andaluz. Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla, tiene un máster en Ciencias por la Wales University (U.K.) y otro en dirección y destión de rmpresas por la San Telmo Business School. Es ex Director Inerco Acústica.

Smith es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Candido Mendes de Rio de Janeiro. Especialista en gobernanza, gestión de riesgos y mejores prácticas, es ex Chief Compliance Officer en Citibank y Oederbecht Engeniring.

Sarrias es licenciado en Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica de Barcelona. Fue durante 15 años director general y CEO de Nexus Energía. Presidió ACIE de 2003 a 2012, y fue consejero de Iberian Gas Hub entre 2014 y 2015.

Finalmente, López Bravo es Licenciado en Derecho en la Universidad San Pablo CEU y fue director Banca Corporativa en Barclays España durante más de 16 años.

El secretario propuesto es licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU y abogado en ejercicio y socio del despacho Pérez de la Cruz-Trillo Garrigues. Ha sido secretario seneral en Banco Urquijo y director de Asesoría Jurídica de The Chase Manhattan Bank.

Desde la plataforma de accionistas se asegura que los miembros del que podría ser el nuevo consejo apuestan decididamente por el futuro de Abengoa: “Están dispuestos a encontrar una solución óptima para todas las partes interesadas, empezando por la reversión de la situación preconcursal que sin duda es algo que beneficiaría a todos los protagonistas, desde los accionistas, hasta los proveedores, acreedores, empleados y clientes hasta la sociedad misma”.

Este consejo, de ser elegido propondrá un cambio de rumbo en la compañÍa aplicando el plan de viabilidad que presentó Abengoashares el miércoles pasado, que se centra en la reducción de la deuda y los costes del servicio de la deuda; en una nueva valoración del grupo empresarial actualizada a día de hoy, en la conversión de los bonos, en el mantenimiento de la ayuda financiera del ICO y CESCE, y en la petición de ayuda a la SEPI en el corto plazo.

Otra línea que creen imprescindible es “incrementar la transparencia de la compañía y transmitir confianza a proveedores, acreedores, directivos, empleados y a todos los grupos de interés de esta gran compañía que necesita nuevos líderes al mando, para volver a situarse en el mapa de las mayores ingenierías mundiales”.