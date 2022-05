La juez persona a Abengoa como acusadora particular en la querella contra Urquijo

La fiscal Verena García-Lomas lo argumenta: “Dado que, grosso modo, el objeto de las presentes diligencias es determinar si el consejo de administración de Abengoa SA querellado (de noviembre de 2015 en adelante) llevó a cabo actuaciones tendentes a perjudicar a su propia administrada y a los accionistas minoritarios y con ello obtener un beneficio propio y/o de los accionistas financieros mayoritarios, vaciando de valor a Abengoa SA en pro de otras sociedades del grupo, y si, a sabiendas de dichas actuaciones, han transmitido a los mercados información económica no veraz de la compañía con el fin de preservar o alterar el precio de cotización de sus acciones, es obvio que Abengoa podría resultar perjudicada por tales hechos”.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de los de Sevilla, Reyes Flores , ha dictado un auto con fecha 24 de mayo en el decide que Abengoa SA quede personada como acusador particular en la querella que instruye contra el consejo de administración de la empresa cotizada sevillana presidido por Gonzalo Urquijo e integrado por Manuel Castro , José Luis del Valle , José Wahnon , Ramón Sotomayor , Pilar Cavero y Josep Piqué .

Requerimiento de la documentación no entregada al Juzgado por la empresa

El auto de la juez Reyes Canales también accede a la petición del querellante inicial, IC, de que se libre oficio a Abengoa SA para que remita toda la documentación que falta de la relación que le fue requerido en una providencia de fecha 2 de febrero de 2022. En concreto la referida al proyecto A3T que permitió al Banco Satander adjudicárselo y devolverlo en determinadas circunstancia, una copia del informe emitido por un experto independiente que sirvió para provocar el concurso y otra referidas a los instrumentos denominados New Money 1 y 3. La juez deja pendiente decidir si recurre al Tribunal Supremo para que dirima la competencia de la querella contra el consejo presidido por Urquijo, una vez que la Audiencia Nacional no acepta hacerse cargo de la misma. La Fiscalía, que reitera y amplía los argumentos que sustetan la petición, deja en manos de la magistrada si recurre al Supremo o no.