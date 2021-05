El juez autoriza a Abengoa a retrasar dos meses la presentación de las cuentas de 2020

Abengoa tendrá dos meses más para cumplir con el requisito legal de presentar las cuentas del ejercicio de 2020, cuyo plazo expira a final de este mes. Así lo comunicó la multinacional sevillana en una información privilegiada remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a última hora de la tarde de este lunes.

En esa información privilegiada, Abengoa informa al regulador de los mercados de que en en la sesión de su consejo de administración celebrada el pasado 19 de mayo, acordó solicitar a la administración concursal, EY Abogados, una prórroga para la formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020. Para solicitarlo se apoyó en lo previsto en la Ley Concursal, que prevé la formulación pueda retrasarse al mes siguiente de la presentación del inventario y lista de acreedores anejos al informe provisional del administrador del concurso voluntario, en el que se encuentra desde el pasado 26 de febrero.

Dicha solicitud ha sido validada no sólo por el administrador concursal, sino por el juez del concurso, el magistrado Miguel Ángel Navarro. Abengoa informó a la CNMV que en el día de ayer le fue notificado por parte del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 3ª) del auto por el que se concede a la Administración Concursal de la Sociedad prórroga de dos meses para la presentación del referido informe provisional.

"En consecuencia de lo anterior, la Sociedad informa que el plazo para la formulación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio de 2020 tendrá lugar en una fecha que no excederá del 26 de agosto de 2021 o no más tarde del mes siguiente a la fecha en la que la administración concursal presente el informe provisional (si no agotase las plazos prorrogados)", señala el consejo de Abengoa en la información privilegiada.

Abengoa no ha dado a conocer sus cuentas de 2020, pero tampoco ha presentado la auditoría de las de 2019, por lo que tampoco se han aprobado en junta general ordinaria. Esto supone un grave incumplimiento, que le ha valido la apertura de un expediente sancionador por parte de la CNMV.

La multinacional también remitió minutos después de comunicar la prórroga a la formulación de las cuentas de 2020 otra información relevante al regulador bursátil, para informar al mercado de que ha obtenido el apoyo mayoritario de los proveedores adheridos al acuerdo sobre deuda vencida, que expiraba hoy, para extenderlo hasta el 30 de junio próximo.

Además, Abengoa logró ayer entre grandes dificultades ordenar todas las transferencias para pagar parcialmente las nóminas de mayo. Conforme a los informado por este diario el pasado viernes, se ha abonado un mínimo de 1.500 euros netos a cada empleado, de manera que todas las nóminas inferiores a ese importe se cobren al 100%. Para los salarios de importe superior, ase han pagado a cada uno el 40% del resto neto pendiente, según la información que facilitó a toda la plantilla el director general de Recursos Humanos, Álvaro Polo.