Abengoa convoca otra junta extraordinaria en la que da por hecha que logrará el rescate

La actual dirección Abengoa S. A. lanzó este lunes un mensaje de que tiene confianza en que seguirá al frente de la compañía, de que conseguirá ejecutar el rescate que firmó el 6 de agosto uy que sigue pendiente de que participe la Junta y que la filial Abenewco 1 será la nueva cabecera del grupo Abengoa y la sociedad cotizada.

En una información relevante trasladada en la mañana de este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad comunica que ha convocado otra junta de accionistas extraordinaria distinta a la de este martes, en la que consumaría que la matriz histórica tuviera un papel testimonial, por lo que reduce su consejo de administración a tres miembros. Esa nueva junta se celebraría el 21 de diciembre en primera convocatoria o al día siguiente, el 22, en segunda.

"Habida cuenta de que llegada la fecha de conversión de los instrumentos convertibles emitidos por las filiales de la sociedad, Abengoa Abenewco 2, S.A.U., Abengoa Abenewco 2 Bis, S.A.U. y Abengoa Abenewco 1, S.A.U., esto es el próximo 3 de diciembre de 2020, se producirá la ruptura del grupo económico y fiscal actualmente encabezado por la Sociedad y, como consecuencia de dicha ruptura, la Sociedad pasará a ostentar, en su caso, una participación minoritaria en Abengoa Abenewco 1, S.A.U., nueva sociedad cabecera del grupo consolidado, y sus negocios, se acuerda fijar en tres el número de miembros del Consejo de Administración", afirma el primer punto del orden del día de esa junta general.

Esto significa que la dirección que todavía preside Gonzalo Urquijo lanza al mercado un mensaje de que no teme por su destitución, que se votará mañana, y también da por hecho que logrará que el rescate se ejecute y el 3 de diciembre se produzca el relevo al frente del grupo de Abengoa por parte de Abenewco 1.

Este movimiento lo hace la dirección de Urquijo después de que este diario desvelase el pasado sábado la propuesta de consejo de administración que también será votada mañana en la junta general para sustituir al actual y que estaría presidido por Marcos de Quinto.

El mensaje también es para los accionistas que aún no hayan remitido su voto y vayan a hacerlo telemáticamente en la junta general extraordinaria de este martes. Para ello, propone a los accionistas que el 22 de diciembre, porque previsiblemente esta nueva junta de accionistas se celebraría también en segunda convocatoria, modificar la política de remuneraciones aplicable a los consejeros de Abengoa aplicable a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y por tanto, actualmente vigente. Esto es, promete que anulará el bonus de casi 60 millones de euros que tanto ha molestado a los propietarios minoritarios.

"Dicha política de remuneraciones contempla sendos planes de retribución variable plurianual basados en una serie de premisas relacionadas con la evolución del negocio y del valor de la deuda del grupo", explica la empresa, que añade: "El impacto del Covid-19 en Abengoa ha supuesto deterioro muy significativo de las proyecciones de negocio a corto, medio y largo plazo, lo que ha llevado a la compañía a revisar su Plan de Negocio y proponer, además, un plan de refinanciación, en aras, todo ello, de salvaguardar su viabilidad presente y futura, teniendo ambas medidas un impacto directo en las premisas sobre las que se sustentaban los planes de retribución a largo plazo, haciendo que pierdan todos ellos validez y eficacia", según sostiene el orden del día de esta nueva junta de accionistas.

Es más, sostiene que de facto ya está cancelada: "La comisión de Nombramientos y Retribuciones propuso al consejo de administración y éste aprobó la cancelación formal, para todos sus beneficiarios". por lo que propone someter a la junta general de accionistas la modificación en este sentido de la política de remuneraciones de los consejeros durante el período 2018-2020".

También aprobaría una nueva remuneración del nuevo consejo de Abengoa formado por tres miembros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Sería mucho más modesta que la actual y fijaría unas cantidades máximas por cada concepto: 80.000 euros brutos por pertenencia al consejo; 10.000 euros por pertenencia a cualquier Comisión del consejo de administración: 40.000 euros por la presidencia del consejo, salvo que la ejerza un consejero, y 10.000 euros más si se ostenta la presidencia de cualquier comisión del consejo.

La composición de este consejo reducido de la histórica matriz que ya tendría un papel testimonial en el grupo estaría integrada por Francisco Prada Gayoso, Joaquín García-Romanillos Valverde, y Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird.

Toda esta convocatoria quedaría sin sentido si este martes la junta general revoca el rescate que plantea la dirección actual, acuerda la destitución de la actual cúpula que dirige Urquijo y anula la política de remuneración actualmente vigente.

Es más, incluso aunque el resultado de la junta de este martes mantuviese al equipo actual en sus puestos, la ejecución del rescate sigue pendiente de que la Junta de Andalucía aporte 20 millones y cumpla por tanto la clausula suspensiva.

El Gobierno andaluz no ha cambiado de postura y sostiene que no tiene un instrumento jurídico que permita dar una ayuda como ésa. La dirección actual de Abengoa ha prorrogado esa condición suspensiva, con la autorización de los demás acreedores, cinco veces. Y este martes cumple el último plazo dado, al mismo tiempo que se celebrará la junta general que debe decidir si destituye o no al consejo y revoca o no el rescate.