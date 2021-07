Abengoashares quiere al Estado en el consejo de Abengoa

La plataforma de accionistas Abengoashares apoyará la decisión que tome el Gobierno sobre Abengoa si es para crear valor y mantener los puestos de trabajo, y cree que para tutelar el buen uso del dinero público que se invierta el Ejecutivo debe formar parte del consejo de administración. Abengoashares, que aglutina el 21,4 % del capital del Abengoa, considera asimismo conveniente que el Estado esté presente a lo largo de todo el proceso de refinanciación.

Actualmente, apunta en un comunicado, el Estado tienen una participación del 3% en Abengoa, multinacional especializada en los sectores de infraestructuras, energía y agua, y ha puesto “cientos de millones de euros” en avales durante las reestructuraciones pasadas.

Abengoashares insiste en que la SEPI no puede dar 249 millones de euros al fondo buitre estadounidense Terramar para que al día siguiente de hacer la operación se embolse el dinero y a continuación despiece la empresa vendiéndola a terceros. A este respecto, denuncia que Terramar –sobre la que sostiene que su oferta por la compañía aún no es vinculante– interviene en procesos de insolvencia para desguazar empresas y está asociada a Sherman Financial Group, una empresa de recobro de deudas con un “reguero de denuncias a sus espaldas”. En un comunicado, la agrupación de accionistas tacha de “negligente” la gestión del consejo presidido por Juan Pablo López-Bravo que, entiende, está dificultando la presentación de nuevas ofertas ya que han firmado unas “millonarias comisiones de éxito” para traspasar el poder, así como una “cuantiosa indemnización” para Terramar en caso de que su oferta no sea la seleccionada.

En este contexto, la sindicatura ha solicitado la convocatoria de una junta general extraordinaria, cuyo plazo legal para convocarse ya ha pasado, y exige al representante del administrador concursal EY, Guillermo Ramos, que convoque tanto esta como la junta ordinaria que debía haberse celebrado hace más de un año.

Además, le piden que exija a Terramar que presente su oferta de manera vinculante a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que se avenga a negociar con los accionistas.