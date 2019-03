Aernnova factura un 5,4% y prevé crecer con la adquisición de otras empresas

Aernnova ha cerrado 2018 con una facturación de 740 millones de euros, un 5,4% más. El presidente del fabricante alavés, Iñaki López Gandásegui, aseguró ayer que piensan en crecer comprando "alguna compañía que esté bien situada", como la norteamericana Structural Integry Engineering.

La compañía, que emplea a 4.500 trabajadores, también descarta su salida a Bolsa porque no existe a corto plazo "ninguna petición ni presión por parte de los accionistas". El presidente del fabricante de estructuras aeronáuticas, diseño y elaboración de aeroestructuras como alas, estabilizadores y fuselajes tanto en metal como composites para las principales firmas del sector, reiteró que Aernnova tiene "espíritu de crecimiento, pero dando pasos seguros, cuantos más, mejor", ya que "no hay que olvidar que en este momento no hay grandes contratos, por lo que habrá que crecer mediante adquisiciones".

López Gandásegui repasó las principales líneas de actuación de la compañía, en la que entre "el 85 y el 90%" corresponde al diseño de estructuras aeronáutica, con plantas en el País Vasco, México y Andalucía.

Además, señaló que, en los próximos años, "el centro de gravedad del tráfico aéreo se va a trasladar del eje Europa-Estados Unidos hacia Asia" aunque se mostró convencido de que el mercado "es bastante estable". Ahí, según el presidente de Aernnova, entra en juego China, país que ya es "un gran jugador potencial porque quiere entrar y tiene dinero y está apostando ya por la industria aeronáutica".