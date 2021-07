–Nos falta conectarnos más. Y no me refiero al uso de la red. Sino conectar todas las iniciativas públicas y privadas que tenemos para escalar, tener volumen y relevancia suficiente. La colaboración pública-privada es la clave. Pensar en construir un ecosistema regional que aproveche lo mejor de cada uno para sumar.

–No. Cada tarde dábamos un reporte del comportamiento de la red. Y se destacaba más que afrontábamos tráficos que nunca habían ocurrido. Porque la red se comportó perfectamente. España fue de los países que no necesitó bajar la calidad de la televisión por IP. No hizo falta.

La ciberseguridad, tan importante como la propia digitalización

Telefónica lleva años predicando la buena nueva de la transformación digital. La irrupción de la pandemia ha acelerado exponencialmente la digitalización del tejido productivo, ante la obligación de hacerlo todo en remoto y en el entorno virtual. Pero ese mismo avance inesperado ha puesto de manifiesto que es necesario hacer esa transformación con seguridad. Joaquín Segovia considera casi tan importante tener ciberseguridad tras haber dado ya el “primer paso” de la transformación. “Digitalizarse al final es utilizar la tecnología que hay disponible para conseguir más ingresos, con la venta on line; ser más eficiente y gastar menos, y en tercer lugar lograr la onmicanalidad, al dar al cliente una canal digital que complementa el servicio presencial y que se pueda prestar independientemente del dispositivo que se use para conectarse”, resume Segovia. En la cuestión concreta de la ciberseguridad, el directivo de Telefónica señala que la pandemia ha obligado a hacer todo esto de forma “urgente” y eso generó “ciertas vulnerabilidades” en las empresas, que han asumido el reto con soluciones no profesionales, no pensadas para el entorno de la empresa. “Ahora hay que consolidar eso y hay que hacer frente a una gran amenaza, que es no poder garantizar la ciberseguridad”, dice. “Para explicarlo gráficamente, no garantizar la ciberseguridad es como si en el entorno físico dejase abiertas todas las puertas de mi negocio pensando que nadie va a entrar a robarme nada”, explicó. Según los datos de Telefónica Tech, hay una media de 66 ataques al año por empresa en España. Y el Incibe registró en 2020 130.000 incidentes de seguridad graves, con un crecimiento del 24%. “Y la tendencia es que sigue creciendo este año exponencialmente”, avisa Segovia, que recuerda que 7 de cada diez ataques son a pymes, y que seis de cada diez cierran por ello a los seis meses de la intrusión. Por eso Segovia recomienda “a cualquier pyme que busque un partner, y si es Telefónica, mejor”.