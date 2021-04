Con casi un millón de parados oficiales, casi 100.000 en ERTE y más de 90.000 autónomos en cese de actividad es imposible lanzar ninguna campana al vuelo. El drama sigue ahí y se ha recuperado solo parte del empleo perdido de golpe en marzo y abril del año pasado.

Pero también es cierto que la fotografía laboral de Andalucía de marzo de 2021 no es mala. O al menos no lo es en comparación con otras autonomías y la media española. La comunidad lidera la bajada del paro en el país con 16.926 desempleados menos respecto a febrero, la mayor caída desde 2002, gracias a la recuperación de la hostelería, el tirón de la construcción y la campaña de la fresa en Huelva (y a pesar del fin de la campaña olivarera). Eso lleva a que la región baje del millón de parados que alcanzó en febrero (ahora son 985.179) y, si todo va bien, no parece que vaya a volver a esa cifra en el corto plazo.

La región aún tiene 41.000 empleos menos y 178.415 parados más que antes de la crisis

En lo que respecta al empleo medido en términos de afiliación a la Seguridad Social la fotografía de marzo no es tan buena. Es cierto que hay creación de empleo (1.766 afiliados más, hasta 3.097.039) pero es la menor en marzo desde que hay estadísticas, exceptuando, lógicamente, los 54.000 empleos destruidos en marzo de 2020. La relativa buena noticia es que si la fotografía es anual (entre marzo de 2020, inicio del primer confinamiento, y marzo de 2021) Andalucía sale más o menos bien (siempre en comparación con otros). Así, la región es de las pocas –junto a Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria– que eleva en 12 meses el número de afiliados, concretamente en 12.321. Todas las provincias andaluzas, salvo Málaga, registran números positivos.

Esa recuperación, de todas formas, tiene algo de trampa, ya que el punto de partida, marzo de 2020, es un mes en el que la afiliación sufre un recorte de 54.098 personas. Si nos vamos un mes atrás, desde febrero de 2020 (último mes precrisis) hasta marzo de 2021 Andalucía ha perdido 41.777 afiliados.La fotografía anual del paro es aún peor, porque incluso desde marzo de 2020 el aumento del desempleo es de casi 40.000 personas (39.846). Desde febrero de 2020, el subidón es de 178.415, una cifra mucho mayor que la de los afiliados por la incorporación de una gran bolsa de demandantes a los que se exigía la condición de parados para acceder, por ejemplo, al Ingreso Mínimo Vital. De hecho, en un año es el colectivo sin empleo anterior el que más sube (+28.683), por encima incluso de los servicios.

Los afectados por ERTE bajan de 100.000 pero los autónomos en cese suben a 92.500

Andalucía, además, sigue con casi 100.000 trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), concretamente 98.242 a 31 de marzo, un año después del confinamiento. Es cierto que son 23.156 menos que en febrero, pero en realidad solo es un regreso al nivel que había en enero. Además, los autónomos en cese de actividad son ya 92.456 y estos sí que crecen mes a mes hasta casi alcanzar ya a los afectados por ERTE. En solo dos meses, febrero y marzo, el número de autónomos en esta situación se ha elevado en 26.908.

Si tenemos en cuenta afectados por ERTE y cese de actividad, el número de parados efectivos en Andalucía se eleva a 1.175.878 personas mientras que los ocupados que efectivamente trabajan se reducen a 2.906.341, cifras realmente dramáticas.

43.649: subida del paro femenino en un año

La pandemia ha elevado el paro de forma brutal entre las mujeres. De hecho, en un año entre ellos se reduce el paro en 3.813 y entre ellas sube en más de 40.000.

550.640 Autónomos

Los trabajadores por cuenta propia siguen al alza y en Andalucía superan por primera vez los 550.000. La nota negra es que los que están en cese de actividad no dejan de aumentar.