Ángel Noguera, presidente de Negratín: "Si nos hubiésemos quedado a trabajar solo en España habríamos acabado en la quiebra"

La innovación es, precisamente, uno de los pilares sobre los que, según el presidente, se asienta en la actualidad Negratín, con la vista puesta en los próximos "tres o cuatro años", que parece que aún sigue con el 'chip' de su antiguo sector. Otra de los planes de futuro de la compañía, que entronca con su idea de diversificación , es la del almacenamiento de la energía, algo que es fundamental en ciertos países, según explica su Noguera, de América Latina, donde el acceso a las fuentes de energía es bastante complejo. Esta medida, además, permite compensar las pérdidas que sufre la energía a la hora de aplicar o no cierta carga.

Bajo el nombre Proyecto Hydor-Dones, se encuentra un trabajo que, según explica Noguera busca suministrar energía continua al acelerador ya que "no le puede faltar la energía, ni siquiera un nanosegundo". El proyecto es complejo, pues aparte de generar una fuente infinita de energía, es necesario generar también una fuente de calor suficiente para que se produzca la fusión y, al mismo tiempo, el frío necesario para bajar la temperatura, un frío que también se utiliza para climatizar los edificios. Todo ello mediante hidrógeno y con una potencia de 40 megavatios, lo que equivale a lo que generan 800 viviendas, según los cálculos de Noguera.

La jugada le salió bien a Negratín y en la actualidad opera en tres continentes , presenta un volumen de ventas ascendentes y emplea a casi trescientas personas, siempre según los datos facilitados por la propia compañía, pese a que presidente la sigue calificando como "mediana" y eso que entre sus proyectos futuros se encuentra uno que está llamado a ser fundamental para la provincia de Granada en particular y para la ciencia en general, el acelerador de partículas que se prevé construir en Escúzar .

Pese a todo, ese gigante necesitó un empujón para avanzar, y esto llegó con la crisis del ladrillo. Como explica su presidente, hasta 2008 la mayor parte de su negocio se concentraba en Andalucía y "parte del territorio nacional", principalmente centrados en el sector de la vivienda. Cuando todo se derrumbó la empresa decidió abrir horizontes y poner sus miras en nuevos mercados, un proceso que poco ha ido creciendo y que, según reconoce Noguera, les salvó. "Nosotros la crisis no la vimos venir, pero nos dimos cuenta de que aquello no funcionaba bien", empieza rememorando el presidente, para después concluir que "en España apenas había trabajo y vimos la posibilidad de salir fuera para sobrevivir, porque si nos hubiésemos quedado habríamos acabado en la quiebra, como muchas empresas que se quedaron aquí".

Primero conquistaron Italia, después conquistaron Japón y finalmente gran parte de Latinoamérica. La empresa Negratín está a punto de soplar l as velas de sus 25 años convertida en una compañía internacional con proyectos de instalación de placas fotovoltaicas en todo el mundo y que actualmente genera, según las cifras ofrecidas por la propia empresa referidos a 2022, un volumen de ventas superior a los 72 millones de euros. Todo ello en un cuarto de siglo y con una sede en el polígono industrial de Granada, una tarea hercúlea que, echando la vista atrás, su presidente y cofundador Ángel Noguera, califica como "un paso de gigante".

Compatibilidad entre ahorro y desarrollo verde

La película As bestas ha traído de nuevo a la actualidad un debate que no por antiguo, ha dejado de estar vigente, el debate entre la instalación de placas solares (o molinos eólicos) en terrenos cultivables, que obliga a expropiar esos campos y quitarlos de su uso de agricultura. Un debate que, en palabras de Noguera, no existe. "¿Queremos importar energía del exterior o generar nuestra energía, crear puestos de trabajo y ahorrar dinero? Yo creo que puede convivir todo", sentencia el presidente, quien pese a todo asegura que es completamente entendible que existan posturas enfrentadas.