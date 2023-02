La CEA asegura que la ejecución de los fondos europeos no llega al 15% en Andalucía

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha alertado este miércoles de que a las empresas ha llegado menos del 15% de los fondos europeos Next Generation, y ha pedido que se cumpla el informe de la Cámara de Cuentas que urge a la Junta de Andalucía a agilizarlos.

La Cámara de Cuentas de Andalucía emplazó este martes a la administración andaluza a simplificar todos los procedimientos para la ejecución de fondos del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia (MRR) e implantar actuaciones para acelerar su baja ejecución y agotar la financiación asignada.

"El nivel de ejecución de los programas y proyectos no siempre va al ritmo y celeridad que todos desearíamos; los tiempos de las empresas no coinciden siempre con los tiempos de la administración", ha señalado González de Lara a los periodistas en la presentación del Plan Cadena de Valor CRECE Industria del sector cementero en Andalucía.

Ha señalado que si ese tipo de planes no se ejecutan con la cooperación de los agentes económicos y sociales, "costará mucho trabajo".

Asimismo, ha incidido en la cooperación público-privada y ha reclamado que los programas Next Generation y el Marco Comunitario de Apoyo 2021-2027 tengan una ejecución eficiente, aunque su percepción es que los Next Generation aún no han llegado a las empresas en la intensidad que quisieran y, en su opinión, ese es el reto.

No solo ha responsabilizado de ello a la administración, sino que ha planteado que desde el ámbito privado también hay que facilitar el trabajo.

El presidente de los empresarios andaluces ha reiterado que "el gran objetivo de tener financiación europea no es que haya programas que dinamizan o activen el tejido productivo, sino que luego puedan ejecutarse".

La Junta de Andalucía, por su parte, asegura que ya ha activado en torno al 40% de los 4.000 millones que tiene asignados por parte del Gobierno central, según ha afirmado este miércoles en Málaga la consejera de Economía, Carolina España.

Hasta la fecha, la Junta ha publicado 74 convocatorias de subvenciones por un importe total de 997 millones de euros (para ejecutar entre 2021 y 2026), que en su mayor parte corresponden a las convocatorias de las consejerías de Política Industrial y Energía (27%), y de Empleo (17%) y Fomento (16%).

Respecto a las licitaciones, la Junta ha convocado contratos y licitaciones con cargo a los fondos por un total de 348 millones de euros para 271 contratos y ya se han adjudicado 200 millones de euros, la mayor parte de los cuales corresponden a proyectos de la Consejería de Salud (118 millones).

Carolina a España Ha expuesto que "Andalucía, prácticamente, ha ido a ciegas en lo referente al Plan de Recuperación, Transformación de Resiliencia (PRTR), dada la falta de información por parte del Gobierno" y ha recordado que la conferencia sectorial general del plan, que lidera el Ministerio de Hacienda, no se reúne desde agosto de 2021.