Pablo Casado avisa de que llegarán al fondo para que Europa mantenga la reforma laboral

El presidente del PP, Pablo Casado, expresó ayer en la primera jornada del 24º Congreso de la Empresa Familiar un compromiso nítido de su partido para lograr que no se derogue la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012.

Para lograrlo, el jefe de la oposición les dijo a los 500 empresarios presentes que “llegarán hasta el fondo en las instituciones europeas para que la reforma laboral se mantenga”. Y Casado recordó que la financiación para la recuperación está vinculada al cumplimiento de cuestiones como ésta.

El líder del PP hizo esta promesa de defender la legislación laboral “que ha permitido crear tres millones de empleo o que se usasen los ERTE para responder al desafío de la pandemia”, al presentar un programa reformista para aprovechar la recuperación económica, que lamentó que no será tan rápida ni tan intensa como había pronosticado el Gobierno.

De hecho, para Casado, los últimos datos del Banco de España, que se suman a los del FMI o la OCDE y algunos prestigiosos gabinetes de estudios, confirman que “la situación es mala” y que las previsiones del Gobierno de Pedro Sánchez sean erróneas.

No dudó en afirmar que con estos cambios respecto al crecimiento económico, que según el PP será del 5% del PIB, “los presupuestos nacen muertos”, porque “no van a cumplir las previsiones de ingresos” y tienen unos planes de gasto “que no son responsables”.

Así, Casado cree que en ese contexto no se cumplirán tampoco los anuncios del Gobierno respecto a la recuperación. “No será una recuperación en V y no lideraremos la recuperación en Europa” afirmó, antes de recordar que precisamente lo que las instituciones europeas acaban de decir es que España es líder en déficit y en deuda, y que no volverá a tener el empleo previo a la crisis sanitaria “hasta 2022 como poco”.

Pablo Casado ofreció una amplia agenda reformista: “Las cosas no van bien. El reformismo es urgente”dijo. Y prevé que esas nuevas reformas aborden tres planos: reforma territorial, bienestar social y competitividad.

Las rebajas en la fiscalidad (dijo en concreto ante un auditorio de empresarios familiares que plantean la supresión de los impuestos de Patrimonio y de Donaciones y Sucesiones), la implantación de la mochila austriaca.

Reducir la burocracia es otro de sus objetivos. Si el PP gobierna se comprometió a dejar en la mitad el número de ministerios y asesores.

Entre sus propuestas insistió en la necesidad de incrementar la seguridad jurídica en España, con cambios para dar más independencia a reguladores y tribunales de justicia.