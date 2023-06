Sí aún no has presentado tu declaración de la renta y piensas hacerlo o tienes la obligación de hacerlo, date prisa. El último día para rellenar el famoso modelo 100 es este viernes 30 de junio y hay muchos aspectos que debes revisar antes de enviar el borrador de la Renta. Uno de ellos es el tema de las viviendas en alquiler, tanto si eres inquilino como si tienes alguna vivienda alquilada siendo propietario de la misma ¿Cómo debo declarar el alquiler en la Declaración de la Renta? Aquí os lo explicamos

Los inquilinos podrán deducir por alquiler de vivienda habitual en los términos que marca la Junta en Andalucía: El 15% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de la vivienda habitual del contribuyente, con un importe máximo de 600 euros anuales, con carácter general, y 900 euros anuales, en el caso de que el contribuyente tenga la consideración de persona con discapacidad.

En Andalucía el inquilino se puede deducir el 15% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de la vivienda habitual del contribuyente

El propietario del inmueble, por su parte, tributa exclusivamente por los rendimientos netos, aportando los gastos de hipoteca (casilla 104 de la Declaración de la Renta), impuestos (casilla 115), comunidad (casilla 109), seguros y mejora energética (un 20% para calefacción y refrigeración, un 40% de las obras que reduzcan el consumo de energías primarias y el 60% de obras por rehabilitación).

Borrador de propietario de vivienda en alquiler

Con todo ello, nada se puede quedar fuera a la hora de realizar nuestra Declaración de la Renta, ni los ingresos que conseguimos alquilando la vivienda ni los gastos que nos vemos obligados a afrontar para tener dicha vivienda en las mejores condiciones. Lo haremos de la siguiente forma a través del borrador o declaración en Renta WEB:

Abrimos el borrador solicitado a la Agencia Tributaria y que nos remiten de forma automática. En el apartado C de Bienes Inmuebles seleccionamos la vivienda que ha estado sujeta a alquiler en el año 2022. En la casilla 102 incluimos la cantidad total ingresada por el alquiler de la misma y añadimos los gastos que nos ha deparado dicho alquiler. En la casilla 150 será donde tengamos que aplicar el 60% de reducción sobre el rendimiento neto.. Terminamos integrando el resultado final en la base imponible general.

Todos estos pasos nos servirán para dejar constancia de los movimientos en viviendas de alquiler que hemos tenido y nos evitará tener algún que otro disgusto en forma de inspección paralela que pueda demandarnos más información ante la falta de datos en nuestra declaración. Porque algunos no se fijan en los detalles de la declaración y después se preguntan ¿por qué no he recibido el dinero de la Declaración de la Renta?