Declaración de la renta con errores: consulta qué se puede hacer

Las prisas, el desconocimiento, las confusiones, datos que bailan o facturas que aparecen con posterioridad a hacer la declaración de la renta. Varios son los motivos por los que podemos tener mal nuestra declaración y muchos los quebraderos de cabeza que nos produce tener que realizar una corrección y esperar la sentencia definitiva por parte de la administración para subsanar el error y recibir la compensación que esperamos o no tener que afrontar el pago que nos reclaman. ¿Qué hacer en caso de identificar errores en nuestra declaración? Esto es lo que se puede hacer

Desde la Agencia Tributaria facilitan un manual de cómo actuar en caso de detectar errores, diferenciando en si el error perjudica a la Hacienda Pública o si el que sale perjudicado es el propio contribuyente, al que se le ha podido olvidar algún dato que le beneficie fiscalmente.

Los errores u omisiones en declaraciones que supongan un ingreso inferior al que debemos hacer o se haya traducido en una devolución superior al importe que nos correspondería deberá solucionarse a través de una declaración complementaria a través del conocido como programa PADRE.

En los casos en los que el perjudicado es el contribuyente existen varios procedimientos posibles:

Usar la rectificación de autoliquidaciones de Gestión Tributaria si el contribuyente declaró indebidamente alguna renta exenta, computó importes en cuantía superior a la debida u olvidó practicar alguna reducción o deducción a las que tenía derecho.

Rellenar esta solicitud o comunicación en caso de fallecimiento del contribuyente

Si la solicitud es atendida, la Agencia Tributaria rectificará la declaración e ingresará la cantidad pertinente añadiendo los intereses de demora correspondientes.

Formas de localizar errores

Entre los errores más habituales a la hora de hacer la declaración de la renta se encuentran los siguientes: Error NIF del trámite o declaración no está identificado por la AEAT', el titular del certificado no es colaborador social y no está apoderado o confirmado a realizar este servicio o trámite, el titular del certificado no es empleado público ni colaborador social y no está apoderado, el titular del certificado es colaborador social y su convenio no autoriza a este servicio o trámite, el titular del certificado no consta como asociación activa, o está duplicada la declaración.

También es habitual pensar que no está obligado a hacer la declaración de la renta por no haberse informado debidamente de los requisitos, no incluir los datos de los hijos en los casos que hace falta, poner mal las deducciones por maternidad, pensar que el paro no cuenta como pagador, algo que este año con el tema de los ERTE toma especial importancia, no incluir la segunda residencia, no aplicar las deducciones por alquiler o no revisar los cambios en la situación familiar, algo que también afecta a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital

Ante todas estas incidencias la Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes tres nuevas herramientas que ayudarán a subsanar los errores procedentes de la declaración de la renta: las aplicaciones virtuales de Asistencia Virtual de Censos, la Herramienta de Asistencia Virtual de IRPF e Informa+.