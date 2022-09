Ezentis cierra el primer semestre con unas pérdidas de 51,6 millones

Ezentis registró unas pérdidas de 51,6 millones de euros en la primera mitad de 2022, principalmente por la caída interanual de los ingresos del 18,2 %, debido al "cese de la actividad en Chile y Perú", a la menor actividad de clientes relevantes y a la finalización de contratos "no rentables".

Así lo explica la compañía española de instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que añade que las pérdidas también se deben a razones contables, como el pago de un impuesto diferido de 6,8 millones de euros o el deterioro de activos intangibles por valor de 27,2 millones de euros, principalmente en Alemania y Brasil.

La cartera comercial del grupo, que el pasado septiembre se declaró en preconcurso de acreedores, sumaba 472,2 millones de euros al finalizar la primera mitad del ejercicio, lo que supone 1,7 veces los ingresos del ejercicio, con una contratación de 283,3 millones de euros.

Según Ezentis, esa cifra es un indicador "muy positivo de la futura evolución del grupo", que se centra ahora en llevar adelante el plan de viabilidad que garantice su futuro, un proyecto para el que ha recibido el apoyo "tanto de su principal cliente como de las entidades financieras".

La compañía presentó el pasado 1 de septiembre el preconcurso de acreedores en su matriz y las filiales españolas, con el fin de "obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo de refinanciación que reúna los requisitos establecidos en la Ley Concursal", en línea con la búsqueda de una futura viabilidad y estabilidad para el grupo

Pocos días después, la compañía comunicaba a los sindicatos que su intención era "en principio" mantener el empleo, y que no se planteaba hacer un ERTE o un ERE debido al preconcurso, una opción que, no obstante, no descartó totalmente, porque lo que se quiere "es que los negocios en España sean totalmente viables".